Elon Musk, programatorul cu o avere de peste 260 de miliarde de dolari americani, a decis că cumpere rețeaua de socializare Twitter. Noua achiziție l-a costat 44 de miliarde de dolari, iar Musk are planuri mari de viitor. Acțiunea sa a dat naștere dezbaterilor, iar Dan Negru și-a spus public punctul de vedere, potrivit click.ro.

Șeful Tesla, cel mai bogat om din lume la momentul actual, Elon Musk a cumpărat Twitter, platforma pe care o consideră a fi „piața publică digitală în care se dezbat subiecte vitale pentru viitorul umanității”. Astfel, el a devenit conducătorul unei platforme care are nu mai puțin de 217 milioane de utilizatori în întreaga lume și care poate fi folosită pentru modelarea agendei politice și mass-media.

Dan Negru a lăudat decizia lui Elon Musk de a cumpăra Twitter și a subliniat că intenția pe care o are acesta pare să fie una nobilă. În plus, Dan Negru îl consideră pe Musk o persoană asumată, cu opinii bine conturate. „Cumpărând Twitter, Musk vrea să elibereze netul. Am pățit-o și eu când am postat numele unor poeți români care au statui și care nu sunt interziși de legislaţia română dar sunt interziși de online care funcționează pe teritoriul României. Musk zice că va reda libertatea online-ului. Îmi plac vedetele care au opinii și detest celebritățile care postează căni de cafea.”, a scris Dan Negru, pe pagina personală de Facebook, conform sursei citate.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/dan-negru-se-revolta-impotriva-cenzurii-589283.html