Dana Budeanu are un mesaj foarte dur la adresa politicienilor și a lui George Simion. Vedeta este revoltată după ce liderul AUR a postat o imagine cu mâncarea pe care parlamentarii o primesc gratis, potrivit click.ro.

„Neața, România! Asta mănâncă și Simion pân Parlament și multe altele! Am urlat singură (atenție, singură!), fără să preia nimeni din presă și nimeni din politică, peste un an de zile! De ce nu v-ați dus voi la uși la spitale peste un an, măi partidul naționalist al românilor? De ce? Nu s-a dat dezlegare de la garnizoană? De ce nu v-ați dus voi, revoluționarilor naționaliști, să băgați lumea în spitale, lumea ținută la porți și pe trotuar în continuare? Nu s-a sunat să se dea verde pe subiect?”, i-a reproșat Dana Budeanu lui George Simion, pe pagina de Facebook, potrivit sursei citate.

