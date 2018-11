Succesul în muzică nu a făcut-o, neapărat, fericită pe Dana Nălbaru. Frumoasa artistă şi-a dorit să guste acest sentiment prin prisma realizărilor personale, motiv pentru care a făcut o schimbare majoră. S-a retras din trupa Hi-Q, s-a căsătorit, a devenit mamă, iar acum se împiedică prin casă de jucăriile celor trei copilaşi şi e veselă alături de soţul ei, actorul Dragoş Bucur, notează click.ro.

Din experienţa ei, împărtăşţeşte acum oamenilor interesaţi, printr-un proiect denumit “Redescoperă iubirea” care se bucură deja de succes.

Click!: Cum este să fii mămică de 3 copilași? Te ajută când ai nevoie, mă refer la fiica ta cea mare? Dacă da, cum?

Dana Nălbaru: Sofia mă ajuta mult, evident, dar nu mă înlocuieşte. Nu mi se pare greu să fii mamică de trei, mai ales pentru că a crescut şi Kadri şi nu mai e 100% dependent de mine. Ei se joacă mult unii cu alţii, e veselie tot timpul şi dezordine în casă, dar am renunţat să mă mai stresez că mă împiedic de jucării sau că am de spălat cinci maşini de rufe. Mă descurc cu toate, din fericire, şi cred că asta se întâmplă pentru că m-am relaxat şi am înţeles că nu le pot face pe toate perfect, mi-am prioritizat lucrurile în viaţă şi îmi văd de această ordine cu bucurie atât pentru mine, cât şi pentru copiii mei.

