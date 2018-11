Sharon Osbourne a mărturisit că i-a dat soțului ei, Ozzy, mai multe somnifere decât ar fi trebuit, pentru a-l face să spună adevărul despre escapadele sale amoroase.

Vedeta de televiziune în vârstă de 66 de ani – care este căsătorită cu rocker-ul din 1982 – a spus, potrivit contactmusic.com: „Eram o femeie distrusă. Îmi trimisese un e-mail care îi era destinat uneia dintre amante. Apoi, și-a luat somniferele. I-am pus două în plus în pahar… și l-am întrebat tot, iar el a spus tot. Altfel nu mi-ar fi spus adevărul, niciodatp. Era rușinat, îi era frică. Știam de când durează. Știam despre cine este vorba. Știam ce gândește atunci și apoi, tot ce îți rămâne să faci este să pleci. Ozzy mi-a spus că se terminase între el și femeia respectivă, iar eu l-am crezut. Apoi, șase luni mai târziu, am aflat că nu este așa și, în plus, mai erau și altele.”

În ciuda unei despărţiri de scurtă durată, cuplul s-a împăcat câteva luni mai târziu. Mai mult, în iulie 2017, rockerul britanic Ozzy Osbourne şi soţia lui, Sharon, şi-au reînnoit jurămintele de credinţă în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Wynn Hotel din Las Vegas.