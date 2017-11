Dani Oţil (37 ani), carismaticul co-prezentator al emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani” este o fire deschisă așa că nu se ferește să își exprime sentimentele de prietenie pe care încă i le poartă Mihaelei Rădulescu, cea alături de care a trăit o poveste de dragoste controversată. În cadrul unei emisiuni televizate, Dani a făcut dezvăluiri despre relația de amiciție pe care o are în prezent cu Mihaela și i-a mulțumit acesteia pentru lecțiile pe care i le-a acordat indirect, notează click.ro.

„Există viață după Mihaela Rădulescu. Iată-ne aici! Eu mai vorbesc cu Mihaela și avem glumele noastre. De fiecare dată când vorbim îi mulțumesc pentru viața mea sexuală de după ea în următorii doi ani. Doi ani după relația cu Mihaela… Doamne! Mă simțeam o unealtă, o ustensilă”, a povestit Dani Oțil la Antena 1, potrivit sursei citate.

