Daniela Crudu e cu sănătatea în piuneze. Fosta asistentă tv a mărturisit că a mers la medic pentru nişte analize şi a descoperit că e bolnavă de diabet. Bruneta a vrut să ştie de ce se simte rău, iar specialiştii i-au explicat că analizele îi indică o valoare a glicemiei destul de ridicată, motiv pentru care urmează tratament, notează click.ro.

„Mi-am făcut nişte analize şi am descoperit problema asta. Glicemia este mare şi am început să fac un tratament cu nişte pastile foarte puternice pentru diabet. Sper să fie bine. Am tratament şi regim. Am descoperit întâmplător. Într-o zi, m-am simţit rău şi mi-am făcut o serie de investigaţii”, a mărturisit Daniela Crudu la Antena 1, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/daniela-crudu-bolnava-de-diabet-face-tratament-si-tine-regim