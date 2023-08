A fost mare botez în weekend! Daniela Crudu a creștinat-o, duminică, 20 august, pe fiica ei, Daiana. După slujba de la biserică, s-a încins o petrecere cu maneliști până în zori, la un local din Cernica. Divele din showbiz i-au fost alături fostei asistente tv, notează click.ro.

„A fost foarte cuminte în timpul slujbei. Nu mai suporta deloc rochia, că e foarte grea şi o înţeapă. Mi-e o milă de ea de nu mai pot. A fost emoţionant pentru mine, mi-era frică atunci când o s-o bage în apă, dar a fost bine, preotul s-a descurcat de minune. Această biserică am ales-o pentru că este aproape de casă şi mi-a plăcut cum arată, îmi place numele, Izvorul tămăduirii, e plină de verdeaţă, e specială. Numele fetiţei, Daiana, l-am ales pentru că pe iubitul meu îl cheamă Daniel, pe mine Daniela şi am zis să fie tot cu D”, a declarat Daniela Crudu, imediat după slujba de creștinare, la România TV, potrivit sursei citate.

Cei doi părinți au organizat în cinstea fiicei lor o mega-petrecere, la eveniment luând parte nu mai puțin de 160 de invitați, la un local select din Cernica.

Dintre aceștia, nu puteau să lipsească prietenele brunetei, cum ar fi: Mădălina Pamfile, Ana Maria Mocanu, Loredana Chivu și Simona Trașcă. Mihai Mitoșeru, cel mai bun prieten și fost coleg al Danielei, a fost primul sosit la chef.

Sursa foto: Facebook

