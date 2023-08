Pe scenă spune glume ca să distreze publicul. În viaţa reală, însă, Jean Paler (70 de ani) se luptă pentru viaţă. Are probleme de sănătate cu inima de mai bine de zece ani, dar nu se poate menaja, căci trebuie să-și facă meseria pentru a-și putea permite tratamentul. Artistul a povestit, în exclusivitate pentru Click!, cum se mai simte, la o săptămână de la internarea de urgență.

„Nu mă simt prea bine, mă supără rău sănătatea! Sunt de o săptămână internat la spital, în Constanța. Am făcut o criză cardiacă și iată că am ajuns unde am ajuns. Eu sunt aici la spital. Eram în turneu, după cum știți. Într-o zi efectiv mi s-a făcut rău, am făcut mai exact un puseu de tensiune, și am ajuns în situația asta. Din câte știu și săptămâna viitoare o să stau internat. Vedem ce spun și medicii, dar eu așa am înțeles”, a declarat Jean Paler, în exclusivitate pentru Click!

Jean Paler are de mulţi ani probleme cu inima. Acum mai bine de zece ani, în 2012, a suferit un preinfarct şi a avut atunci şi o intervenţie pentru ca doctorii să-i poată monta trei stenturi.

