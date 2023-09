Proiectul s-a desfășurat în două etape, cea mai recentă constând în renovarea completă și extinderea capacității primului etaj al secției;

Investiția de 800.000 euro a fost realizată în ultimele 12 luni, partenerul principal al Asociației fiind ENGIE Romania;

Renovarea crește capacitatea de tratament și calitatea vieții pacienților cu diagnostic oncologic, asigură condiții de tratament la standarde europene, dar și un mediu propice de lucru și învățare pentru cadrele medicale și studenții la medicină;

Parteneriatul dintre Dăruiește Viață și Spitalul Universitar de Urgență Elias este unul pe termen lung, Dăruiește Viață investind la SUU Elias peste 3,7 mil. euro de-a lungul timpului, în proiecte precum: Spitalul Modular 1 Elias – spitalul ATI construit în doar două luni în pandemie, Unitatea Modulară Triaj, renovarea completă a secției de oncologie adulți și dotarea cu echipamente.

Dăruiește Viață, alături de ENGIE Romania (partenerul principal al proiectului) și Spitalul Universitar de Urgență Elias anunță finalizarea lucrărilor de renovare și extindere a etajului 1 al secției de oncologie adulți din cadrul spitalului.

Proiectul face parte dintr-un parteneriat strategic între Asociație și SUU Elias pentru secția de oncologie adulți, după ce etajul al doilea al secției a fost renovat în totalitate în anul 2015. Obiectivul comun a fost acela de a crea condiții de tratament la standarde europene pentru bolnavii cu patologie oncologică (inclusiv toalete în fiecare cameră, spații dedicate tratamentului de zi – chimioterapie etc.), cât și infrastructura necesară pentru cadrele medicale, personalul auxiliar și studenții la medicină prezenți în număr mare sub coordonarea prof. dr. Cornelia Nițipir – șef secție.

„Într-o Românie în care vedem tot mai des că nu se poate, în special în ceea ce privește schimbarea sistemului medical în beneficiul pacienților și al cadrelor medicale, Dăruiește Viață îmbunătățește calitatea vieții pacienților oncologici și creează condiții la standarde atât pentru pacienți, cât și pentru corpul medical. Peste 1.900 de pacienți oncologici sunt tratați anual la SUU Elias, în regim de spitalizare de zi și spitalizare continuă – acum numărul acestora va putea crește. Acest lucru este posibil datorită donatorilor și sponsorilor care ne susțin. O parte din fondurile pentru acest proiect provin din folosirea declarației 177.” – Carmen Uscatu, fondatoarea Dăruiește Viață

„În fiecare an, în România, aproximativ 100.000 de adulți află că au cancer, asta, în condițiile în care investițiile din ultimii 30 de ani, în oncologia românească au fost extrem de mici. Spitalul Universitar de Urgență Elias are una dintre cele mai căutate secții de oncologie, nu doar de pacienții din București, ci din toată țara, atât datorită calității echipei medicale, cât și datorită accesului la tratament integrat (diagnostic, tratament, chirurgie, radioterapie, paliație etc.). Astăzi vorbim de un proiect de renovare complet, a unei suprafețe de aprox. 330 mp (de la schimbarea instalațiilor până la finisaje), proiect care nu ar fi fost posibil fără implicarea partenerului principal și a societății civile, prin donații și sponsorizări. Dăruiește Viață continuă demersurile de a crea infrastructură spitalicească pentru a oferi șanse în plus și demnitate celor care trebuie să lupte cu un diagnostic oncologic.” – Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruiește Viață

Renovarea și extinderea primului etaj al secției de oncologie a însemnat crearea următoarelor facilități: 6 saloane cu 2 paturi și 1 salon cu 3 paturi (inclusiv grup sanitar propriu), 2 spații noi pentru spitalizarea de zi cu grup sanitar (pentru 12 scaune chimioterapie), 1 spațiu pentru camera de gardă (inclusiv grup sanitar propriu), 2 cabinete medicale și o sală de lucru pentru rezidenți și spații tehnice și administrative: oficiu alimentar, zonă evacuare deșeuri, ploscar, spații depozitare.

„Cu fiecare proiect de responsabilitate socială suntem mai aproape de misiunea noastră de a veni în sprijinul oamenilor, nu doar furnizându-le energie, ci și ajutându-i pe cei greu încercați de boală să aibă condiții mai bune de tratament. Ne bucurăm să putem continua seria proiectelor derulate alături de Dăruiește Viață și să fim creatori de bine pentru comunitate” – Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania.

Un aspect important al proiectului, pe lângă creșterea capacității de tratare, a fost crearea de facilități pentru resursa umană a secției, atât personalul medical și auxiliar, cât și studenții la medicină, prezenți în număr foarte mare.

„Oncologia românească are nevoie, în primul rând de dezvoltarea acestei specialități prin creșterea numărului de medici oncologi la nivel național, dar și de îmbunătățirea infrastructurii dedicate pacientului oncologic. La Spitalul Elias dezvoltăm zilnic resursa umană din oncologie, iar împreună și cu organizații ale societății civile, în adevărate parteneriate în sprijinul bolnavului oncologic, construim și dezvoltăm și partea de infrastructură destinată oncologiei. Iată că astăzi, prin toți cei implicați în acest proiect, reușim să aducem o normalitate în condițiile de acordare a asistenței medicale pacienților oncologici” – Prof. dr. Cornelia Nițipir, șef Secție Oncologie și șefa Disciplinei de Oncologie Medicală de la SUU Elias, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București

Colaborarea dintre Dăruiește Viață și Spitalul Universitar Elias cuprinde, pe lângă secția de oncologie, și Spitalul Modular 1 Elias, primul spital ATI construit de societatea civilă în pandemie, în doar 2 luni – o investiție de aprox. 2,6 mil. euro care funcționează și astăzi ca secție – și o unitate modulară de triaj, realizată tot cu sprijinul ENGIE Romania – o investiție de aprox. 100.000 euro.

Despre Dăruiește Viață

De mai bine de 10 ani, Dăruiește Viață construiește și reconstruiește secții, spitale, speranțe, investind peste 60 mil. euro în sistemul medical din România, fonduri strânse exclusiv din donații și sponsorizări. Cel mai ambițios proiect al Dăruiește Viață este inițiativa #NoiFacemUnSpital – construcția Spitalului de Copii de la Marie Curie. De-a lungul timpului, Asociația a oferit sprijin bolnavilor de cancer în relația cu Autoritățile, a modernizat mai multe secții de oncologie din țară (Brașov, Timișoara, Cluj, București) și a schimbat un Ordin de Ministru (prin fondatoarele sale). De asemenea, s-a implicat activ în perioada pandemiei de coronavirus, ridicând două unități modulare de triaj la Sibiu și la București, Spitalul Modular 1 Elias pentru pacienții cu COVID-19 (o investiție de aprox. 2.6 mil. euro), Spitalul Modular 2 Piatra Neamț (o investiție de aprox. 2.7 mil euro) și sprijinind cu echipamente de protecție și echipamente medicale peste 140 de unități de îngrijire, din 102 orașe. În total, Dăruiește Viață, cu sprijinul donatorilor și sponsorilor, a distribuit 17 tone de echipamente de protecție în toată țara.

Despre ENGIE Romania

Din 2013 până în prezent, ENGIE Romania a investit, alături de Dăruiește Viață, 2.375.000 de euro în proiecte din domeniul sănătății, contribuind la ameliorarea condițiilor de tratament medical pentru circa 150.000 de pacienți anual. Împreună cu asociația Dăruiește Viață, ENGIE Romania a contribuit la construcția primului spital de oncopediatrie pentru copii în incinta spitalului Marie Curie din București, la modernizarea și reabilitarea laboratoarelor de diagnosticare în profunzime a cancerelor de sânge din cadrul Institutului Clinic Fundeni, la dotarea cu aparatură de ultimă generație a unui bloc operator în secția de chirurgie a Spitalului Universitar de Urgență București, precum și la dotarea cu aparatură de ventilație a Spitalului de Pneumoftiziologie din Constanţa, Spitalului Clinic de Copii Braşov, Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” și Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”. De asemenea, în pandemie, am achiziționat aparatură medicală și am susținut construirea unei zone moderne pentru realizarea triajului epidemiologic al pacienților la Spitalul Universitar de Urgență Elias.

Despre Spitalul Universitar de Urgență Elias

Spitalul Universitar de Urgență Elias este un spital clinic universitar aflat în București, care asigură asistența medicală de specialitate, preventivă, curativă, de urgență, de recuperare, de îngrijiri în caz de graviditate și maternitate precum și a copiilor și nou-născuților și desfășoară o activitate de cercetare și învățământ. Spitalul Elias a fost înființat în anul 1936 de către Fundația Familiei Menachem H. Elias, așa cum a prevăzut în testamentul său Jacques Menachem Elias, care a lăsat întreaga sa avere ca legatar testamentar Academiei Române.