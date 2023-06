Pentru prima dată în România poți echipa și dota Spitalul de copii construit de Dăruiește Viață. Asociația lansează, în parteneriat cu Tazz, o campanie inedită de strângere de fonduri pentru inițiativa #NoiFacemUnSpital. Românii vor putea face donații pentru echiparea și dotarea Spitalului – de la echipamente medicale, la consumabile și piese de mobilier.

Mecanismul este simplu: intri în aplicația Tazz, la secțiunea Magazine, – https://bit.ly/Poftadefaptebune – și poți alege din oferta Dăruiește Viață produsele pe care vrei să le donezi, de la jucării pentru copii, stickere pentru pereți, la instrumental medical, măsuțe pentru blocul operator și chiar consumabile de tipul mănuși, seringi etc. Produsele sunt virtuale, achiziția lor însemnând de fapt o donație pentru inițiativa #NoiFacemUnSpital. Opțiunile disponibile de donație încep de la 5, 10, 100 lei și urcă până la 100.000 lei. 100% din fondurile strânse din comenzile realizate în aplicație vor fi direcționate către Dăruiește Viață. Campania își propune să strângă 150.000 de euro din cei 5.2 mil euro + TVA estimați ca fiind necesari pentru echiparea Spitalului. Conceptul și execuția campaniei au fost realizată pro bono de Saatchi Creative Hub.

„De câte ori în viață poți spune că ai echipat un Spital? Sau că ai participat la dotarea unui Spital de copii? Este încă o premieră pe care Dăruiește Viață o aduce cu inițiativa #NoiFacemUnSpital, pe lângă multiplele premiere la nivel de infrastructură medicală și condiții de tratament create în Spitalul construit exclusiv din donații și sponsorizări. Am considerat că luna iunie este o lună perfectă pentru a începe această campanie care ne va oferi resursele necesare să asigurăm copiilor cu patologii grave condiții de tratament ca în Europa de Vest. ” – Carmen Uscatu, fondatoare Dăruiește Viață

„Lucrările de construcție s-au finalizat, suntem în proces de recepție lucrări și cât de curând vom pregăti operaționalizarea Spitalului construit de Dăruiește Viață cu sprijinul a peste 350.000 de oameni și peste 7.000 de companii. Acum este momentul potrivit să ne gândim la cum va funcționa zi de zi, ce nevoi vor avea pacienții, cadrele medicale și părinții. Pentru că #NoiFacemUnSpital înseamnă mai mult decât o clădire, înseamnă un alt fel de a primi îngrijire medicală în România.” – Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruiește Viață

Inițiativa #NoiFacemUnSpital a Asociației Dăruiește Viață este cea mai mare inițiativă de implicare socială din România și primul spital de copii construit de la zero, exclusiv din donații și sponsorizări. Fundația Spitalului de Copii a fost turnată în vara anului 2018, iar în prezent se realizează procesul de recepție al lucrărilor de construcție. Spitalul va asigura infrastructura necesară pentru oferirea de îngrijire multidisciplinară copiilor cu patologie oncologică și alte boli grave și va aduce multiple premiere în România, precum: un bloc operator cu 5 săli de operație realizat exclusiv din sticlă pentru reducerea infecțiilor nozocomiale, spații speciale gândite pentru părinți și pacienți (spații de relaxare, cinema indoor, studio radio, grădină interioară etc.), primul departament de radioterapie pediatrică dintr-un spital public, ATI cu saloane individuale și acces pe baza unui sistem clean hands, digitalizare etc. #NoiFacemUnSpital înseamnă o clădire de 12.000mp și aprox. 187 de paturi.

„Când am aflat că #NoiFacemUnSpital intră în etapa #NoiEchipamUnSpital, ne-am alăturat imediat inițiativei. Am deschis împreuna cu prietenii de la Dăruiește Viață un magazin de fapte bune în aplicație, în care vezi ce nevoi are Spitalul, alegi ce vrei să dăruiești și toate donațiile merg direct către echiparea lui. Este un proiect la care ținem foarte mult și în care orice ajutor contează pentru ca Spitalul să înceapă să funcționeze cât mai repede.” – Roxana Niculae, Brand Manager Tazz

Campania ”Echipează un Spital” are acoperire națională și își propune să creeze o competiție prietenoasă între localitățile participante, pentru a vedea care este cel mai darnic oraș sau cel mai donat produs.

Despre Dăruiește Viață

De mai bine de 10 ani, Dăruiește Viață construiește și reconstruiește secții, spitale, speranțe, investind peste 60 mil. euro în sistemul medical din România, fonduri strânse exclusiv din donații și sponsorizări. Cel mai ambițios proiect al Dăruiește Viață este inițiativa #NoiFacemUnSpital – construcția Spitalului de Copii de la Marie Curie. De-a lungul timpului, Asociația a oferit sprijin bolnavilor de cancer în relația cu Autoritățile, a modernizat mai multe secții de oncologie din țară (Brașov, Timișoara, Cluj, București) și a schimbat un Ordin de Ministru (prin fondatoarele sale). De asemenea, s-a implicat activ în perioada pandemiei de coronavirus, ridicând două unități modulare de triaj la Sibiu și la București, Spitalul Modular 1 Elias pentru pacienții cu COVID-19 (o investiție de aprox. 2.6 mil euro), Spitalul Modular 2 Piatra Neamț (o investiție de aprox. 2.7 mil euro) și sprijinind cu echipamente de protecție și echipamente medicale peste 140 de unități de îngrijire, din 102 orașe. În total, Dăruiește Viață, cu sprijinul donatorilor și sponsorilor, a distribuit 17 tone de echipamente de protecție în toată țara.

Despre Tazz

Tazz este platforma locală de livrare rapidă care oferă la doar un click distanță preparate de la cele mai bune restaurante din țară, dar și produse diverse: de la cumpărături zilnice, medicamente și flori, la cărți, articole sportive, produse de îngrijire personală și înfrumusețare. Utilizatorii Tazz au parte de beneficii exclusive – comandă de grup, evenimente culinare cu chefi locali și plată cu toate cardurile de masă disponibile. Cea mai descărcată aplicație „Food & Drink” din România, Tazz poate fi accesată din aplicațiile de mobil Android și iOS, dar și online pe www.tazz.ro, din peste 33 de orașe din țară.