Fără nicio urmă de îndoială, Ștefan Bănică jr este unul dintre cei mai iubiți cântăreți din peisajul autohton. Recent, artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai sensibile subiecte din viața lui.

Deși iubește muzica, Ștefan Bănică jr a jucat în mai multe filme de seriale, dar nu a făcut-o, însă, chiar așa des.

Invitat la podcastul Lianei Stanciu, soțul Laviniei Pîrva a povestit cum a refuzat, încă de la 14 ani, să mai facă parte din distribuția unui film. „Instinctiv, la primul film în care m-au luat am spus nu. Am spus nu pentru că m-am simțit mințit. M-a văzut Mișu Constantinescu, mi-a zis „Ce moacă de film ai”, Aveam 14 ani când am făcut primul film. Era prieten cu tatăl meu, dar nu știa cine sunt, m-a chemat în filmul ăsta, eu am crezut că joc. M-am dat mare la bloc, le-am zis oamenilor că plec la filmări, doar că..prima zi de filmare a fost figurație și eram pe o plută, iar la sfârșitul filmării m-au uitat pe plută. Eu am zis „Băi, eu nu mai vin, eu am crezut că mă chemați să fac ceva”, și nu m-au crezut, dar nu m-am mai dus (..) Am spus ”nu” de foarte multe ori, am refuzat multe lucruri la viața mea. Nu știu dacă am regretat, probabil nimic major, am refuzat foarte mulți bani. Chiar dacă nu aveam, dar faptul că nu mă simt bine cu conștiința mea…e nu. Să nu faci compromisuri față de profesia ta, față de publicul tău și față de tine. Eu consider că nu am făcut compromisuri, nu”, a răspuns artistul, conform click.ro.

Sursa foto: Facebook

