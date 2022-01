Peter Bogdanovich, regizor nominalizat la Oscar și cunoscut pentru filmele ”Paper Moon” și ”The Last Picture Show”, a murit la vârsta de 82 de ani, informează click.ro.

Conform fiicei sale, Antonia, regizorul american Peter Bodganovich a murit din cauze naturale.

El și-a început cariera drept critic și programator de film, pentru revista Esquire. S-a mutat la Los Angeles, unde s-a împrietenit cu regizorului Roger Corman și a făcut primul lui film, ”Voyage to the Planet of Prehistoric Women”, pe care a cerut să nu îi fie pus numele, iar apoi ”Targets” din 1968, care i-a adus faima.

Peter Bogdanovich a refuzat să fie regizor pentru filme ajunse celebre: ”The Godfather”, ”The Exorcist” și ”Chinatown” se numără printre aceastea, potrivit sursei citate.

