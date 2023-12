Iată motivul adevărat pentru care Andreea Marin și Ștefan Bănică au divorțat! Fosta prezentatoare TV a mărturisit că a trecut printr-o perioadă zbuciumată pe când era căsătorită cu Ștefan Bănică Jr. și că acest lucru a dus-o la depresie, notează click.ro. Vedeta de televiziune a făcut dezvăluiri despre ce s-a întâmplat între ei cu adevărat.

„Eram nefericită! Eram bolnavă, pentru că depresia este o boală, să o recunoaştem. Aveam insomnii, mă trezeam plângând fără motiv. Din afară, aveam viaţa perfectă. Dar în mine era un zbucium continuu. Singurul moment fericit era atunci când îmi ţineam copilul în braţe! Nu voiam să realizez că am o problemă, nu! Eu eram o femeie puternică. Cazul Mădălinei Manole mi-a dat de gândit. După tragedie, ascultam la TV un interviu cu un psiholog care vorbea despre semnele depresiei şi mi-ai dat seama că sunt multe comune. Aşa că am decis să con sult un specialist să verific. Sufleteşte nu eram bine! Am luat măsuri târziu, după cum ştiţi cu toţii (n.r. se referă la divorţul de Ştefan Bănica Jr.). Nu eram bine în viaţa personală. Dacă aş putea să schimb ceva la trecut, aş fi mai atentă la alegerile pe care le fac! La oamenii din jur.”, a mărturisit vedeta, conform sursei citate.

