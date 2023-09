Deciziile complete ale Comisiei Indicilor se regasesc mai jos:

1. Aprobarea ajustarii operationale la nivelul indicilor BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET Plus si BET-FI prin aplicarea pretului teoretic stabilit conform precizarilor tehnice BVB si a unui factor de corectie a pretului actiunilor Fondul Proprietatea (FP) de 1,0 in data de 7 septembrie 2023;

2. Aprobarea ajustarii operationale la nivelul indicilor BET-TRN si BET-XT-TRN prin aplicarea pretului teoretic stabilit conform precizarilor tehnice BVB si a unui factor de corectie a pretului actiunilor Fondul Proprietatea (FP) care sa surprinda impactul cauzat de impozitul pe veniturile din dividende. In acest sens, factorul de corectie a pretului actiunilor FP va fi calculat ca raport intre pretul teoretic al FP tinand cont de dividendul net si pretul teoretic al FP tinand cont de dividendul brut, determinat la finalul zilei de 6 septembrie 2023 si se va aplica la numitor in cadrul formulei de calcul a indicilor BET-TRN si BET-XT-TRN in data de 7 septembrie 2023;

3. Aprobarea rebalansarii indicelui BET-BK. Noua structura a indicelui BET-BK, in urma ajustarii operationale de la punctul 1, va fi calculata si publicata la finalul zilei de 6 septembrie 2023 si va intra in vigoare incepand cu sedinta de tranzactionare din data de 7 septembrie 2023;