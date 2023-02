Millenium Insurance Broker, companie de brokeraj in asigurari cu o experienta de 25 de ani pe piata din Romania, debuteaza astazi, 27 februarie, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Actiunile companiei, care vor intra la tranzactionare cu simbolul bursier MIB, debuteaza la bursa in urma realizarii plasamentului privat derulat in perioada 13-25 octombrie 2022, in urma caruia Millenium Insurance Broker a atras suma de 4,2 milioane de lei.

„Incepand de astazi avem la bursa actiunile companiei Millenium Insurance Broker, prima companie care se listeaza pe piata AeRO a BVB in acest an. Listarea companiei creste reprezentativitatea sectorului de servicii financiare prezent la Bursa de Valori Bucuresti dar si optiunile de diversificare a portofoliilor pentru investitori. Dorim mult succes echipei Milenium Insurance Broker si ne bucuram ca au gasit pe piata de capital resursele necesare pentru dezvoltarea afacerii lor.” , a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

Prin operatiunea de majorare de capital, compania a emis si a vandut catre 42 de investitori, dintre care 32 persoane juridice si 10 persoane fizice un numar de 347,587 actiuni noi ordinare. In cadrul plasamentului privat au fost subscrise un numar de 601,295 actiuni ordinare cu o valoare nominala de 0,28 lei/actiune. Pretul de subscriere in cadrul ofertei a fost de 12 lei/actiune.

„Suntem incantati sa marcam inceputul unei noi etape de crestere pentru Millenium Insurance Broker (MIB) prin listarea la Bursa de Valori Bucuresti. Realizarea primului plasament privat in vederea atragerii de capital pentru dezvoltare si listarea pe piata AeRO a BVB de astazi reprezinta doua momente importante pentru noi care ne arata sanatatea deciziilor luate de-a lungul timpului si ca am construit o companie solida, respectata si cunoscuta. Le multumim investitorilor si partenerilor pentru increderea acordata planurilor noastre ambitioase de dezvoltare. Ne dorim sa asiguram optim nevoile de protectie ale romanilor si a firmelor romanesti, precum si sa onoram asteptarile partenerilor si a investitorilor nostri.”, a declarat Stefan Prigoreanu, CEO MIB.

“La MIB am gasit o echipa de profesionisti cu valori comune si o companie cu un potential mare de crestere. Listarea la Bursa reprezinta un pas important in evolutia MIB, prin care reuseste sa demonstreze inca o data soliditatea modelului de business si capacitatea sa de dezvoltare. Ne bucuram ca am putut sa contribuim cu experienta noastra la aducerea unei noi companii antreprenoriale la Bursa de Valori Bucuresti si astfel, sa facem impreuna pasi spre dezvoltarea si consolidarea pietei de asigurari din Romania.” a declarat Dan Stefan, membru ne-executiv al CA MIB si co-fondator Autonom International.

Listarea actiunilor companiei a fost realizata cu sprijinul BRK Financial Group.

„Inauguram seria listarilor din anul 2023 de pe piata AeRO cu Millenium Insurance Broker, o companie cu o vechime de peste 25 de ani pe piata asigurarilor, aflata asadar intr-o faza avansata a ciclului de dezvoltare. Prin aceasta listare creste reprezentativitatea sectorului financiar, la modul general si al brokerilor de asigurari, in particular, la Bursa de Valori Bucuresti. Listarea vine ca urmare a derularii unui plasament privat pe care l-am intermediat, in cadrul caruia interesul investitorilor fata de MIB a fost unul peste asteptari. Vom continua sa asistam compania, din calitatea de Consultant Autorizat.”, a declarat Razvan Rat, Director General Adjunct al BRK Financial Group.

Despre MIB

Millenium Insurance Broker a fost fondata in anul 1997. In momentul de fata compania ofera servicii de brokeraj in asigurari, acoperind o gama larga de servicii: asigurari RCA, CASCO, asigurari de locuinta, asigurari de viata, asigurari de sanatate, asigurari de mijloace de transport, etc. Compania beneficiaza de reprezentare la nivel national prin reteaua de 130 de francize si are o prezenta nationala dezvoltata la nivelul unui numar de 79 de localitati din 35 de judete. Compania este membru fondator al Patronatului Roman al Brokerilor de Asigurare si membru in Asociatia Romana de Franciza.

In anul 2022 compania a avut o cifra de afaceri de 49 de milioane de lei, in crestere cu 28% fata de anul 2021. Profitul net aferent anului 2022 este de 2.516.839 lei in crestere cu aproximativ 31% fata de profitul net aferent anului 2021 in valoare de 1.919.383 lei. Cota de piata a companiei la finalul lunii septembrie era de 2,40%, ocupand locul 9 in topul brokerilor de asigurari de pe piata.

Despre Autonom International

Autonom International reprezinta prima divizie de investitii a familiei Stefan in companii semnificative din domeniul mobilitatii, cea mai reprezentativa fiind Autonom, furnizor integrat de servicii de mobilitate si finantare. Autonom este totodata cea mai extinsa retea de mobilitate din Romania, formata din 46 de agentii prezente in 31 de orase si detine o flota de peste 13000 de masini. Inca de la infiintare in 2006, grupul Autonom a crescut anual cu doua cifre, ajungand la o CA de peste 80 de milioane de euro in 2021.