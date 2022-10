Deea Maxer (32 ani) este fericită și împlinită și emană asta prin toți porii. Iar soțul ei, Dinu Maxer (49 ani) nu poate decât să se mândrească cu partenera sa de viață și mama copiilor săi pentru că este nu doar muncitoare ci și ambițioasă.

Deea Maxer este director de marketing și vânzări la o firmă de produse cosmetice și se bucură din plin de rezultate. A plecat de 4 ori în vacanță anul acesta și le oferă copiiilor săi, Maysa (3 ani) și Andreas (11 ani) tot ceea ce își doresc și o viață lipsită de griji.

Există și momente în care Deea Maxer își mai pedepsește fiul cel mare. Cum se întâmplă și cum se distrează ea doar cu soțul său, artista și prezentatoarea a povestit pentru Click!

Click!: Doamna directoare, nu?

Deea Maxer: Eu? Da! Director de marketing și vânzări de produse cosmetice. Culmea e că în ultima lună și jumătate mi-am cam luat concediu așa de la această activitate și mi-am dat seama că acum se câștigă un venit pasiv. Pentru că după 7 luni de construire a unei echipe și ajutând femei din toată țara să facă businessul, la rândul lor, cumva sistemul ăsta, multi level marketing, te ajută să câștigi chiar dacă ești în concediu. Asta e partea bună! M-am resimțit. 7 luni de zile nu am avut concediu! Nu am știut ce sunt alea nopți dormite pentru că am stat și am lucrat foarte mult, într-adevăr! E un domeniu nou în care a trebuit să și învăț foarte multe, e ca și cum faci o nouă facultate!

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/deea-maxer-4-vacante-intr-un-an-cat-de-mult-2212019.html