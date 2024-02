Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, le-a fost ghid micilor actori ai trupei de teatru „Birlic” din Fălticeni care au vizitat astăzi Palatul Parlamentului. Totodată, parlamentarul liberal le-a facilitat copiilor vizita la Ateneul Român și la Palatul Regal, care găzduiește Muzeul Național de Artă al României. ”Astăzi am avut plăcerea de a primi vizita trupei de teatru „Birlic” din Fălticeni la Palatul Parlamentului. A fost o întâlnire minunată, care a adus împreună arta și cultura într-un mod unic și special. Trupa de teatru efectuează în această perioadă o excursie culturală intitulată „Pe urmele lui Birlic”. În cadrul acesteia, tinerii actori interpretează trei piese de teatru pe scenele din București, un lucru remarcabil, care este o dovadă a pasiunii și talentului tinerilor actori. Am profitat de această ocazie pentru a le lansa invitația de a vizita Palatul Parlamentului și sunt mândru că am avut ocazia să le fiu gazdă. De asemenea, am făcut tot posibilul să le facilitez vizita la Ateneul Român și la Palatul Regal, care găzduiește Muzeul Național de Artă al României. Sper că aceste experiențe vor oferi o perspectivă nouă acestor tineri și că îi va inspira în continuarea carierei lor artistice. Mulțumesc pentru această oportunitate de a vă cunoaște și de a vă susține. Vă urez mult succes în toate proiectele viitoare și vă aștept cu drag să ne revedem”, a spus Bogdan Gheorghiu.