Un fălticenean de 36 de ani membru al unei grupări care a comis furturi în Franța cu prejudicii de circa 4,5 milioane de euro a fost prins la domiciliul său și băgat în arest pentru 24 de ore. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare european. El a fost dus astăzi la Curtea de Apel Suceava, care va stabili dacă va fi extrădat sau nu. Împreună cu membrii grupării fălticeneanul a comis în perioada aprilie 2022 – noiembrie 2023 nu mai puțin de 19 furturi vizând peste 3.000 de bunuri din societăți care ar fi fabricat sau comercializat aparatură stomatologică.

