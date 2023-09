Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că administrația publică locală din România are nevoie de o finanțare adecvată. Ioan Balan a susținut o declarație politică în care a precizat că modernizarea României înseamnă realizarea unor lucrări mari de infrastructură, înseamnă autostrăzi, drumuri expres, poduri, căi ferate de mare viteză sau unități de producție a energiei. „De asemenea, modernizarea țării noastre înseamnă, însă, accesul gospodăriilor la utilități de bază, la apă curentă, canalizare, electricitate sau gaze naturale, înseamnă școli reabilitate și modernizate, unități sanitare bine dotate, străzi asfaltate, locuri de joacă pentru copii și spații destinate recreerii persoanelor vârstnice. Modernizare înseamnă comunități cu investiții publice și private, înseamnă siguranța cetățeanului, locuri de muncă pentru tineri și salarii decente, înseamnă un standard de viață pe care românii să îl resimtă în fiecare zi, în comunitatea în care trăiesc”, a spus Ioan Balan.

El a precizat că încă din primul an de mandat ca parlamentar a militat constant pentru asigurarea unei finanțări adecvate pentru administrațiile publice locale, pentru asigurarea veniturilor necesare, atât pentru acoperirea cheltuielilor curente, cât și pentru finanțarea proiectelor de investiții esențiale pentru comunitățile locale. „Această reformă necesară, în special pentru administrațiile publice locale din județele mai puțin dezvoltate, care nu au de unde să colecteze venituri bugetare suficiente, trebuie să reprezinte o prioritate a viitoarelor analize privind modul de finanțare a administrației publice locale. Grație proiectelor de investiții demarate de Partidul Național Liberal, în special cele susținute prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, multe dintre proiectele așteptate de comunitățile din județul Suceava au primit finanțare și sunt în curs de realizare”, a afirmat deputatul PNL de Suceava. El a adăugat că mai mult decât atât, majoritatea primarilor din comunele sucevene își doresc ca ritmul investițiilor de interes local să fie accelerat, iar numărul de proiecte benefice pentru comunitate să crească. „Tocmai de aceea, este important să asigurăm o finanțare corectă a primăriilor care fac din investițiile utile pentru oameni o prioritate reală.

Mă bucură faptul că actuala coaliție de guvernare a reușit să impună un ritm accelerat pentru marile proiecte de infrastructură și să continue proiectele bune de investiții demarate în perioadele în care PNL a condus Guvernul României. Nu poți să nu privești cu satisfacție progresele înregistrate pe autostrăzile din Moldova sau modul în care tot mai multe gospodării au acces la utilități de bază. De aceea, îmi doresc ca, indiferent de provocările și constrângerile bugetare, Guvernul să facă toate eforturile pentru a continua să susțină politica investițională. Investițiile sunt singura garanție pentru modernizarea României, pentru eliminarea decalajelor de dezvoltare și pentru asigurarea unui trai decent pentru fiecare cetățean român”, a încheiat Ioan Balan.