Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, susține că medicul urgentist sucevean Tiberius Brădățan abordează cu încredere și în cunoștință de cauză noul mandat de secretar de stat în Ministerul Sănătății, într-o perioadă dificilă generată de pandemia de COVID. Doctorul Brădățan a fost numit pe 4 ianuarie în funcția de secretar de stat pe care a mai deținut-o în perioada 2017-2019. Parlamentara social-democrată a declarat, la Radio Top: „Ministerul Sănătății gestionează o zonă foarte sensibilă acum în prag de val 5, cu toată polemica legată de certificatul STOP COVID și restricțiile necesare pentru ca măcar acest val să ne găsească pregătiți. Dacă în primul val am avut circumstanța atenuantă a necunoscutului și am improvizat o serie de măsuri, valurile 2 și 3 au fost mai blânde, iar valul 4 s-a lăsat cu un val de decese care ar trebui să ne dea de gândit. Domnul Brădățan are o experiență în Ministerul Sănătății și este conștient că spre deosebire de mandatul precedent, acesta va fi mult mai greu”. Mirela Adomnicăi a completat: „Sper ca în valul 5 al pandemiei să fie forme ușoare de boală care să poată fi gestionate în ambulatoriu, pentru a nu pune presiune pe spitale”.