Deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, a participat astăzi la semnarea unui contract în valoare de 18,5 milioane de lei pentru “Apă, canal și mărirea capacității stației de epurare” în comuna Arbore. Șoldan a declarat că primarul Dan Tiperciuc este unul dintre primarii cu care se mândrește atunci când vine vorba de primari gospodari din județul Suceava și a ținut să-l felicite pentr performanța sa.

”O altă săptămână, 𝐮𝐧 𝐚𝐥𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐮𝐥 𝐒𝐮𝐜𝐞𝐚𝐯𝐚, de data aceasta pentru 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐀𝐫𝐛𝐨𝐫𝐞. Am fost astăzi alături de primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc , la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la semnarea contractului “Apă, canal și mărirea capacității stației de epurare”, în valoare de 𝟏𝟖.𝟓𝟎𝟓.𝟔𝟑𝟓 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐢, prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. Un proiect important prin care, in comuna Arbore, vor fi acoperiți încă 20 de kilometri cu rețea de apă și canal. Ordinul de începere a lucrărilor urmează să fie dat chiar de săptămâna viitoare. Dan Tiperciuc este unul dintre primarii cu care mă mândresc atunci când vine vorba de 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐮𝐥 𝐒𝐮𝐜𝐞𝐚𝐯𝐚. Recent a obținut tot prin „Anghel Saligny” finanțare pentru realizarea a 𝟑𝟓 𝐝𝐞 𝐤𝐢𝐥𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭̦𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭̦𝐢𝐞 𝐚 𝐠𝐚𝐳𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞, iar în prezent are în derulare proiecte de 𝐚𝐬𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐝𝐫𝐮𝐦𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 din satul Clit (3.482.914 lei – prin CNI), precum și modernizarea Drumului Județean 178, preluat în administrare, investiție în valoare de 4.600.000 lei.Cel mai probabil în câteva zile se va întoarce din nou la București, unde urmează să primească o nouă finanțare tot prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, de aproximativ 6 milioane de lei, pentru modernizare de drumuri în comuna Arbore”, a declarat Șoldan.