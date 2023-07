O zonă nouă – Royal Breakfast

O nouă experiență interactivă pentru festivalierii care vor să cunoască universul echipei Lidl prin joacă

Un camion electric care va asigura aprovizionarea Royal Market – magazinul construit de la zero în festival, dar și a zonelor Royal Feast, Royal Fresh Bar și Royal Breakfast

Produse noi, la cel mai bun raport – calitate preț

We are royal together în Lidl’s Electric Kingdom

Lidl redeschide universul Lidl’s Electric Kingdom cu peste 10 zone dedicate ce le oferă fanilor festivalului o experiență completă cu distracție, relaxare, dar și acces la un meniu culinar variat cu produse proaspete și delicioase la prețuri accesibile.

Royal Market – magazinul Lidl construit de la zero, chiar în incinta festivalului

Și anul acesta, Lidl construiește de la zero un magazin dedicat festivalierilor care ajung în Bonțida. Tradiționalul Royal Market îi așteaptă pe toți participanții cu peste 500 de produse ce vor fi disponibile în magazinul Lidl, cu un sortiment care acoperă toate nevoile participanților la festival, la prețurile Lidl, aceleași din întreaga rețea. În sortiment se găsesc preparate ready-to-eat, perfecte pentru o gustare sau o masă rapidă, produse de patiserie coapte în fiecare zi în cuptoarele din Brutăria Lidl, un sortiment variat de fructe și legume proaspete în Piața Lidl, carne proaspătă pentru pregătirea grătarului, produse cosmetice, dar și accesorii și articole vestimentare dedicate zilelelor de festival, care fac parte din Royal Collection.

Programul de funcționare al magazinului Lidl Royal Market, din cadrul festivalului este următorul:

Marți: 14:00- 22:00

Miercuri: 14:00 – 00:00

Joi – Duminică: program non-stop

Luni: 00:00 – 06:00 și 08:00-14:00, pentru ca și locuitorii din Bonțida să se poată bucura de produsele Lidl.

Pentru o experiență de cumpărături cât mai plăcută, anul acesta, în premieră, pe lângă cele 10 case express, vor fi și 7 case self check out, dar și 2 aparate de cafea Lidl to Go.

Mâncare proaspăt gătită și zone special amenajate pentru confortul festivalierilor

Pentru cei care își doresc să-și prepare propriul grătar, Lidl România a amenajat o zonă specială, Royal Grill, în cadrul festivalului, dotată cu un total de 10 grătare, ustensile, spice bar, mese și scaune. Astfel, participanții au posibilitatea de a-și pregăti grătarul cu carne proaspătă, achiziționată din magazinul Lidl, Royal Market. Zona Royal Grill va fi deschisă publicului miercuri între orele 17:00 și 21:00, și de Joi până Duminică, între orele 12:00 și 20:00.

În plus, Lidl oferă și anul acesta posibilitatea festivalierilor de a se bucura de meniuri delicioase la prețuri accesibile cu Royal Feast – open kitchen by Lidl, o altă zonă de unde fanii pot lua mâncare proaspăt pregătită, pe care au ocazia să o servească la mesele de la Royal Food Court. Meniurile vor fi realizate din ingrediente proaspete, de calitate, pentru a răspunde tuturor preferințelor și gusturilor. Pentru un plus de energie, Lidl România readuce în festival și Royal Fresh Bar, un loc cu sucuri și gustări pregătite din fructe proaspete din Piața Lidl. Atât Royal Feast, cât și Royal Fresh Bar vor fi deschise publicului de miercuri până duminică, non-stop.

Mai mult, anul acesta, Lidl extinde zona de servit masa cu o nouă locație, Royal Breakfast, amplasată în zona de camping, care va pune la dispoziția participanților meniuri pentru mic-dejun. Royal Breakfast va fi deschis de joi până duminică, în intervalul 08:00 – 13:00.

Pentru a asigura un meniu variat și proaspăt la festival, cele trei zone de servit masa, Royal Feast, Royal Fresh Bar, Royal Breakfast, dar și Royal Market vor fi aprovizionate zilnic cu ajutorul unui camion electric din flota electrică Blue River dedicată Lidl.

Pentru cei care nu vor să rateze nicio oră de festival, și în acest an, Lidl pune la dispoziție peste 350 de corturi deja montate în Royal Camping, zonă dotată de retailer cu peste 90 de de dușuri, dar și stații de igienizare cu produse din gama marcă proprie Cien.

Distracție la cote înalte cu Royal Wheel și proiecții pe castelul Bánffy

La fel ca în anii trecuți, participanții la Electric Castle vor avea ocazia să își facă amintiri de neuitat în roata panoramică Royal Wheel. În plus, și anul acesta Lidl aduce la festival zona Keys of Light, o instalație interactivă New Media, declanșată de sunet. Instalația va fi acompaniată în fiecare seară de artiști consacrați sau amatori ce vor interpreta o selecție de piese la pianul transparent.

Universul Lidl, descoperit printr-un joc interactiv

O noutate în cadrul ediției este cornerul Descoperă-ți talentul cu Lidl. Ca angajator, Lidl investește constant în formarea tuturor membrilor echipei, astfel încât fiecare dintre ei să își descopere și dezvolte atât abilitățile profesionale, cât și personale. Astfel, în cadrul cornerului, festivalierii vor putea decoperi o mică parte din universul echipei Lidl. Printr-o serie de provocări interactive de tip quiz, aceștia vor afla care sunt abilitățile personale care i-ar putea scoate în evidență în cadrul echipei Lidl și pot câștiga în același timp premii. Programul activității va fi de joi până sâmbătă între orele 16:00 – 20:00 și Duminică de la 16:30 la 18:30.

Sustenabilitatea – noul trend în distracție

Pentru a sublinia angajamentul său față de comunitatea din Bonțida dar și pentru a încuraja un comportament responsabil în cadrul festivalului, Lidl România continuă să sprijine renovarea castelului Bánffy. Ca parte a acestei inițiative, pentru fiecare recipient PET sau doză de aluminiu colectate prin intermediul aparatelor de colectare separată automată amplasate cu ajutorul Green Point, în incinta festivalului, Lidl România va dona câte 1 leu pentru reabilitarea acestui monument istoric. De-a lungul anilor, Lidl România a contribuit cu peste 540.000 de lei către Transilvania Trust, fundația care coordonează lucrările de restaurare.

Totodată, în cadrul festivalului vor fi amplasate peste 80 de puncte de colectare separată a deșeurilor, ca parte din programul Environment First dezvoltat de Electric Castle și susținut de Lidl România.

Mai mult, Lidl, în parteneriat cu ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) vor continua și în acest an seria de workshopuri și activități interactive și educative în cadrul ASAP RECYCLING PARK, cu scopul de a promova colectarea separată și să ofere informații valoroase despre sustenabilitate.

Odată cu aceste demersuri, Lidl România și Electric Castle continuă și în acest an angajamentul de a reduce amprenta de carbon a festivalului, oferindu-le participanților nu doar o experiență distractivă memorabilă, ci și oportunități de a învăța și de a contribui activ la construirea unui viitor sustenabil.

Lidl România este partenerul strategic al festivalului Electric Castle încă din 2017. Festivalul are loc în perioada 19-23 iulie 2023, la Castelul Bánffy, din Bonțida, Cluj.

