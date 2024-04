Vineri, 12 aprilie, conducerea centrală a PSD în frunte cu liderul partidului, premierul Marcel Ciolacu, prim vicepreședintele PSD, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, secretarul general Paul Stănescu și europarlamentarul Mihai Tudose va descinde la Suceava la Conferința Județeană de Alegeri dar și la lansarea candidaților pentru alegerile locale din 9 iunie. Conferința Județeană de Alegeri va reprezenta o formalitate pentru social democați întrucât singurul candidat este actualul președinte, senatorul Ioan Stan. Conferința de alegeri va fi succedată de lansarea candidaților la alegerile locale îndeosebit a candidatului la Primăria Suceava, Vasile Rîmbu și a candidatului la președinția Consiliului Județean, deputatul George Șoldan.

