Social democrații din municipiul Suceava își vor alege noul președinte. Conferința de alegeri a Organizației Municipale Suceava a PSD vor avea loc vineri, 21 aprilie, începând cu ora 17:00, în sala „Planetariu” a Observatorului Astronomic din Suceava. Reamintim că în momentul de față Organizația Municipală Suceava a PSD este condusă de Vasile Rîmbu, fostul manager al Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou”. Acesta deține funcția de președinte interimar al filialei. Fostul președinte al PSD Suceava, consilierul local Dan Ioan Cușnir s-a retras de la conducerea organizației pentru a-i lăsa locul lui Vasile Rîmbu, acesta fiind și candidatul PSD pentru funcția de primar al Sucevei. Este mai mult ca sigur că Vasile Rîmbu va fi singurul candidat pentru funcția de președinte al Organizației Municipale Suceava a PSD.

