Editura Frontiera anunță apariția a două cărți ce pot deveni companionii perfecți pentru vacanța copiilor: ,,Într-un bar din Zanzibar” de Marina Debattista și ,,În țara vacilor fericite” de Ana Maria Sandu.

În țara vacilor fericite / Ana Maria Sandu

Scriitoarea Ana Maria Sandu își face debutul în literatura pentru copii cu această poveste de vacanță despre două prietene mai puțin obișnuite, pisica Vadú și musca Gina. Cele două prietene călătoresc într-o țară nouă și descoperă nu doar văcuțe fericite, ci și cum să servești într-o cafenea sau cum să faci cele mai bune clătite. Plus o mare peripeție în Alpii elvețieni. „În țara vacilor fericite” este ilustrată de de Oana Ispir și face parte din colecția MicRoman a Editurii Frontiera, colecție dedicată cititorilor independenți.

Ana Maria Sandu: ,,Am început textul cu gândul să i-l citesc Soficăi, nepoțica mea, care nu prea avea răbdare să asculte o poveste. Mereu voia să facem alte lucruri. Am scris cartea cu o frenezie cum nu am mai simțit vreodată. Se întâmpla uneori să mă trezesc la 5 dimineața și să continui, ceea ce nu fac de obicei. Și asta pentru că cititoarea mea ideală voia să afle continuarea aventurilor prin care treceau pisica Vadú și musca Gina.”

Ana Maria Sandu este scriitoare și jurnalistă și și-a dorit mereu să scrie măcar o carte pentru copii. A debutat cu volumul „Din amintirile unui Chelbasan”. A publicat la Editura Polirom romanele „Fata din casa vagon”, „Omoară-mă!”, „Aleargă”, volumul de proză scurtă „Pereți subțiri”, cel de eseuri „Mama îmi spune că am o viață frumoasă” și biografia romanțată „Hortensia Papadat-Bengescu. Străina”. Este redactor la revista Dilema veche.

Cartea ,,În țara vacilor fericite” este destinată copiilor de 7-12 ani și poate fi achiziționată de pe site-ul editurii Frontiera la prețul de 35 de lei sau din rețeaua librăriilor partenere.

Într-un bar din Zanzibar / Marina Debattista

O altă destinație de vacanță literară pentru copii propusă de Editura Frontiera este cartea de fabule ,,Într-un bar din Zanzibar”, a doua carte de poezii a autoarei de origine română Marina Debattista. Ce au în comun fabulele cu o destinație exotică precum Zanzibarul? Câteva vulpi, o barză, un corb și alte animale fabuloase, prinse toate într-o călătorie care pornește de la Esop, trece prin La Fontaine și se oprește în vremurile cu internet și umor ale copiilor de astăzi.

Marina Debattista: ,,Nu mi-au plăcut fabulele în copilӑrie, mi se pӑreau prӑfuite, demodate, moralizatoare. Ce era prӑfuit în ele era contextul, care nu mai era actual, așa cӑ am schimbat lumea înconjurӑtoare. În fabulele mele existӑ internet, brânzeturi franţuzeşti și alte delicatese. Animalele nu mai vorbesc o limbă desuetă. Grafic, am căutat simplitatea, reducerea la elemente esenţiale, care nu ilustrează textul, ci mai degrabă îl completează, poate în moduri neaşteptate. Unele animale sunt reprezentate prin siluete umane uşor de recunoscut şi cu capete de animale.”

Marina Debattista este de formație fizician și a debutat ca scriitoare și ilustratoare la Editura Frontiera, cu cartea de poezii pentru copii ,,Dejunul unei frunze” (2020), distinsă în 2021 cu prestigiosul premiu internațional de literatură pentru copii White Ravens.

Cartea ,,Într-un bar din Zanzibar” este destinată copiilor de 7-12 ani și poate fi achiziționată de pe site-ul editurii Frontiera la prețul de 39 de lei sau din rețeaua librăriilor partenere.

Despre Editura Frontiera

Editura Frontiera publică autori pentru copii din literatura universală și oferă, în același timp, spațiu creativ pentru autorii și ilustratorii români. Mai multe detalii și noutăți editoriale găsiți pe www.editurafrontiera.ro și conturile de Facebook și Instagram ale editurii.