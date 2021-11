V-ați întrebat câți părinți din România rurală își permit să ofere cadouri de Crăciun copiilor? Știți câți copii au împodobit măcar o dată în viață un brad? Dacă zilele acestea v-ați propus să vă alăturați unei cauze sau să aduceți o bucurie în viața acestor copii, Digi FM lansează, în perioada 6-10 decembrie, Turul Târgurilor de Crăciun, alături de Lucian Mîndruță.

Conform unui studiu realizat de World Vision, jumătate dintre părinții din România rurală ar anula, dacă ar putea, Crăciunul din acest an, din lipsa banilor. Rezultatele demonstrează că 10% din părinţi nu pot asigura familiei nici măcar alimente, în timp ce 1 din 6 părinți nu are nici măcar 10 lei pentru cadoul de Crăciun al copilului, iar 1 din 3 părinți are mai puțin de 50 de lei să cumpere un cadou. De asemenea, o treime din familii nu a avut brad de Crăciun în 2020.

Grupul DIGI sprijină comunitățile rurale prin inițiative de solidaritate, incluse în axa responsabilității, astfel că Turul Târgurilor de Crăciun face parte din proiectul amplu #ȘcoalaFărăPauză, demarat în parteneriat cu Băneasa Shopping City și Asociația Banca de Bine. Digi FM pornește, din nou, în Turul României, alături de Lucian Mîndruță și aduce ediția de Crăciun 2021, amenajând, în perioada 6-10 decembrie, un studio mobil cu însemnele #ȘcoalaFărăPauză. Ascultătorii sunt invitați să aducă fericire copiilor de sărbători și să se alăture Digi FM în cele cinci zile de transmisie On Air, și nu numai. Digi FM va colecta donațiile și le va dărui copiilor mai puțin norocoși, care nu au avut aproape niciodată un Crăciun fericit.

Emisiunea On Air va fi prezentată de Lucian Mîndruță, în fiecare după-amiază, între 17:00 și 19:00, direct din Piața Centrală, de la Târgul de Crăciun al fiecărui oraș prezentat. Donațiile pot include jucării, rechizite, haine, echipamente IT de care ascultătorii consideră că nu mai au nevoie, dar care să se afle în condiții bune.

Turul Târgurilor de Crăciun va începe din Craiova, pe 6 decembrie, va continua în Sibiu, pe 7 decembrie, în Cluj, pe 8 decembrie, Sf. Gheorghe, pe 9 decembrie și se va încheia în Iași, pe 10 decembrie. Pentru că luna decembrie este despre sărbători, cadourile lui Moș Crăciun și bucuria momentelor petrecute alături de cei dragi, ascultatorii vor putea deveni #spiridușiiDigiFM, donând cadouri pentru copiii din comunitățile defavorizate, poate situate chiar în proximitatea zonei în care locuiesc.