Începând cu data de 4 martie în municipiul Suceava demarează programul ”Toți pentru curățenia orașului”. Primarul Ion Lungu a anunțat că va participa ca în fiecare an la acest program și face apel către cetățeni să se implice și ei. ”Programul cuprinde trei etape. Prima etapă se va desfășura în perioada 4 martie-15 martie cu salubrizarea arterelor principale de circulație. Vor lucra două formații. A doua etapă va avea loc în perioada 18 martie-12 aprilie cu salubrizarea spațiilor verzi în jurul blocurilor. Aici acțiunea o facem împreună cu cei de la asociațiile de proprietari și fac apel la cetățeni să participe și ei. Merg și eu că nu am niciun fel de jenă să dau cu lopata. Am experiența anilor trecuți când oamenii mă salutau de la balcoane ”ce faceți domnule primar, faceți curățenie?” în loc să vină să pună mâna și ei. Etapa a treia se va desfășura în perioada 15 aprilie-3 mai când ne vom pregăti de Sărbătorile Pascale și vom face curățenie în jurul unităților de cult, la locurile de joacă și zonele de agrement”, a spus Ion Lungu.