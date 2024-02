Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, va fi prezentă în data de 13 martie în municipiul Suceava unde va inaugura expoziția ”25 de ani de parteneriat strategic” care va fi amenajată pe esplanada din fața Casei de Cultură. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. ”Am primit o adresă de la Ambasada SUA la București. Doamna ambasador va fi la Suceava la invitația domnului Flutur. Pe data de 13 martie ne propunem să facem o expoziție ”25 de ani parteneriat strategic” cu panouri special concepute cum s-a mai făcut și în alte orașe în care să fie arătate momente ale parteneriatului strategic din 1997 până acum. Această expoziție va fi amenajată într-o zonă vizibilă în fața Casei de Cultură și ea va rămâne deschisă până pe 10 aprilie 2024”, a afirmat primarul Ion Lungu.

