Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava are asigurate fondurile pentru salarii și cheltuieli cu bunuri și servicii, pînă la sfîrșitul anului. Asta, după ce consilierii județeni au aprobat astăzi rectificarea bugetului unității cu 6,6 milioane de lei. Parte din bani au venit de la Guvern, iar restul provin de la bugetul CJ. Direcția de Asistență Socială nu avea acoperită finanțarea pentru ultima lună a anului.

