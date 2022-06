Directoarea Colegiului Silvic <Bucovina> din Cîmpulung Moldovenesc, Alina Cuciurean, se declară încîntată de faptul că unitatea pe care o coordonează a obținut pentru a treia oară titlul de <Școală Europeană>, și spune că meritul acestei performanțe aparține echipei. Într-o intervenție telefonică, la Radio Top, directoarea a afirmat: „Din punctul meu de vedere este cea mai frumoasă recunoaștere pe care o școală o poate primi. Este un dar la care am muncit mult, un dar pentru echipa colegiului, pentru fiecare copil, pentru fiecare dascăl, și pentru fiecare părinte. Documentația a cuprins tot ceea ce am făcut în ultimii trei ani pe partea de management, pe partea de proiecte europene și pe cea de rezultate, adică, dimensiunea europeană regăsită în fiecare pas. Documentația a fost extrem de stufoasă, am muncit o lună, dar merită, fiindcă bucuria pe care o simțim este imensă. Este încă o dată o dovadă a faptului că se poate. Se poate și ca școală silvică și ca școală din România să fim pe dimensiunile europene perfect create. Înseamnă condiții de educație în primul și primul rînd, înseamnă o strategie pe latura de management, și înseamnă amprenta echipei în viața fiecărui copil din colegiu”. Profesoara a mai spus că dotarea spațiilor unității s-a făcut cu fonduri din bugetul local și a subliniat: „Avem o colaborare foarte bună cu Primăria Cîmpulung, și mulțumim echipei de-acolo, pentru că ne susține în absolut tot ceea ce vrem să ralizăm, și nu-i puțin”.