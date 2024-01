Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a purtat discuții conducerea societății de transporet public local TPL și liderii de sindicat pentru creșterea salariilor angajaților. Lungu a declarat că va face tot posibilul pentru a majora veniturile salariaților TPL. ”Am avut discuții la TPL Suceava,referitoare la fundamentarea bugetului pentru anul 2024. M-am intilnit cu directorul general ,cu liderii de sindicat. Facem tot ce se poate in limita legii,pentru a creste veniturile salariaților de la TPL. Mi-a facut plăcere să cunosc pe unul din cei mai buni soferi de la TPL care este o doamnă. Continuăm să modernizăm transportul public local din orașul nostru”, a declarat Lungu.

