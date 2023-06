Pe 10 Septembrie vor urca pe scenă la Diskoteka Festival2023, cei mai mari petrecăreți ai Germaniei! O seară pe care… Iașiul n-o să o uite niciodată!!!

Pregătirile pentru DISKOteka 2023 sunt în toi. Iașiul, este alegerea organizatorilor, astfel ca acesta devine destinația muzicală NUMĂRUL 1 a sfârșitului de vară, dar și cea mai mare Capitală Retro în aer liber.

Un IAȘI sonor, DJ’ei actuali și mari artiști ai anilor 80& 90, doua generații și cele mai mare HITURI ale lor, care vor electriza scena la cea de-a treia ediție!

Mega energia va fi la cote maxime atunci când pe scena Diskoteka Festival vor urca „foarte tinerii” Saragossa Band, artiști de notorietate internațională, înnebunițidupă muzica disco, chiar și acum la 40 de ani de la lansarea primului lor HIT: Big Bamboo în 1979!

Saragossa Band, efervescenți așa cum îi știți vor canta și vor dansa la DISKOteka 2023, în amintirea celor mai reușite party-uri care s-au ținut vreodată în România Generației de Aur .

Agadou – piesa de aur a trupei – va încinge atmosfera la maxim sau cum le place organizatorilor să spună: AGADO DO DO DOduie SCENA! Piesa a fost și estefoarte populară în cluburi și discoteci, și sute de artiști au preluat-o și au plimbat-o prin toata lumea!

Am stat de vorba cu Harry Karrer, liderul vocal al trupei într-un interviu exclusiv pentru fanii din România, am aflat câteva lucruri inedite în premieră despre vizita și concertul de la Iași dar și despre distractia de după…

_ Hello, Harry! Din nou în România, dar de această dată la IAȘI! Credem noi, unul din cele mai frumoase orașe, în care ați fost vreodată!

_ Harry Karrer: Hello. Da, ajungem la Iași pe 10 septembrie. Tot călătorim de-a lungul și de-a latul lumii mereu, și o facem în continuare cu mare, mare bucurie și energie! Iar de întors ne întoarcem doar acolo unde ne-am simțit ca acasă. Nu ne referim aici la un cadru anume, ci la un fel de sentiment! Pentru noi „acasă” este cel mai frumos cuvânt care există. Despre asta e vorba când revenim în România! Si da, este o premieră și pentru noi că ajungem atât de sus în nordul țarii, am aflat că Iași este unul dintre cele mai romantice orașe și asteptăm cu nerăbdare! După concert, direct de pe scenă, ieșim sa-l vedem. Îl vom vizita în costume, mai mult ca sigur! (râde) Timpul e scurt, deci suntem pe distracție! Am aflat ca este foarte boem și că oamenii reușesc să se distreze pînă târziu în noapte…așa ca nu vom avea timp de pierdut. Organizatorii au fost draguți și ne-au trimis dejapoze foarte interesante cu orașul noaptea.

_ Da, dar Iașiul este frumos și ziua! Ce v-ați propus pentru a doua zi, după concert?

_ Harry Karrer: Oh daa, ei bine, după ce cântăm în fața Palatului Culturii în Parcul Palas Mall, a doua zi îl vizităm și în detaliu Așa ar trebui, nu? Acolo vom fi foarte fotogenici (râde)! Vom face poze cu fanii și prietenii noștri. Vom revedea și Grădinile Palas din nou la lumina zilei. Apoi mai mult ca sigur mergem la Muzeul de Artă, în special la Muzeul de Tehnică, zona de instrumente. Neapărat ne dorim asta. Am stabilit deja cu organizatorii. Uite agenda, e trecut aici ..vezi…

Ieșim apoi la aer și facem o vizita și la Cuptorul Moldovencei…avem prieteni români care au zis că-i musai! Parcă așa se zice…nu? M U S A I…(râde).

Pentru noi, Diskoteka înseamnă și cultură. Cultura muzicală, cultura orașelor, oameni, amintiri, impresii….vrem să avem parte de toate aceste lucruri interesante la IAȘI! Și daaa de ce să nu recunoaștem, ne simțim foarte norocoși că suntem invitați la un eveniment de așa anvergură, într-un loc special din Europa.

_ Sunteți celebri, ați călătorit în toată lumea, ați participat la sute de festivaluri, v-ați întâlnit cu cel puțin 3 generații, totuși ce ați recomanda unui tânăr să asculte în 2023? La ediția din acest an, organizatorii s-au gândit să atragă și publicul tănăr…

_ Harry Karrer : Publicul tânăr să asculte tot ceea ce le face plăcere, asta le recomandăm, dar în principal muzică adevărată …să rămână cântecul…

_Voi ca trupă, la ce altfel de concerte mergeți, atunci când nu urcați pe scenă?

_ Santana, Eagles și mulți alții…

_Vi se întamplă să fredonați vreun hit celebru, și care sa nu fie neapărat al vostru?

_ Harry Karrer : Greu de spus, venim de pe vremea când erau multe hituri interesante…fredonam mult…dar hai săspunem Hotel California…(râde)

_ Cum vedeți viitorul muzicii retro, credeți că e posibil ca roboții să fure cumva și din nostalgia asta, să urce pescenă, să cânte și chiar să transmită emoții ? Mai nou se tot vorbește despre …

_ A nu, imposibil! Muzica are nevoie de sentimente și emoții pe care niciun robot nu le poate crea. Și teoretic și practic vedem asta imposibil!

_ Totuși, imaginați-vă primul concert Retro Nostalgia pe Marte. Care ar fi primii 3 mari soliști invitați?

_ Queen, Eagles, Rolling Stones…

_ Hai repede cu un lucru interesant, ciudat sau neașteptatcare vi s-a întamplat la un concert! Mai poate fi genenerația ‘80 & ‘90 imprevizibilă?

_ Cum să nu! Îmi amintesc de un concert, unde un fan a fost atât de mulțumit de spectacolul nostru, încât ne-a dat jacheta lui AC/DC (Tare nu?? – râde)

_ Care din piesele voastre are cele mai multe vizualizari pe You Tube?

_ Zabadak , Agadou și variantele Medleys…

_ Câte concerte mai aveți pe an și unde cântați cel mai des?

_ Destul de multe am putea spune, dar niciodată suficient … cântăm foarte mult în Germania, Ungaria, Țările Baltice…

_ Cel mai tânăr și cel mai vârstnic fan pe care l-ați întalnit? Și unde?

_ Oh da, ne face plăcere să ne amintim de o fetiță de 3 ani din Germania, iubitoare de Agadou și un bărbat de 87 de ani pe care l–am întalnit la un eveniment de gală, fan al LP-urilor noastre Medley…

_ Care e primul cuvânt care vă vine în minte când vă gândiți la fanii voștri din România?

_ Sunt cei mai mari iubitori de muzică retro și petrecăreți din lume! Româniaaaaa abia așteptăm să ne revedem! Iar pe cei din Iași îi așteptăm la o baie de mulțime și hituri, care să-i încarce pe toți pentru un an întreg!

_ Un gând și o promisiune pentru DISKOteka 2023!

_ VOM cânta şi VOM dansa! Asta e SIGUR! Va fi o atmosferă tare faină! Vom fi prietenii voștri de distracție! Vom urca pe scenă într-o seară pe care… Iașiul n-o să o uite niciodată!!! Come UP! Hey UP! Stand UP!

Saragossa Band se disting și azi de restul formațiilor dance80&90 printr-o MEGA energie și o MEGA magie!

Iar dacă îți place și ție muzica disco, trebuie doar să dansezi în ritmul lor pe 10 Septembrie la….IAȘI!

DISKOteka Festival a înregistrat deja un prim succes la Timisoara în 2019 și în 2022 la Craiova.

Incă de la prima ediție, organizatorii au pus bazele unui festival de muzică retro de succes în România.

Iar în acest moment biletele au trecut deja de etapa de pre-saleiar organizatorii au deja noi oferte.

Ele pot fi achiziționate de pe platforma www.bileteacum.ro