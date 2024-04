În regia lui Andrew Haigh, cu interpretarea lui Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell și Claire Foy

Filmul „Străini cu toții” (All of Us Strangers) de la Searchlight Pictures, în regia lui Andrew Haigh va putea fi vizionat în România din 24 aprilie, doar pe Disney+. Din distribuție fac parte: Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell și Claire Foy.

Într-o noapte, Adam se întâlnește în mod neașteptat cu vecinul său misterios Harry în blocul său din Londra, iar această întâmplare îi schimbă complet de zi cu zi. Pe măsură ce se dezvoltă o relație între ei, Adam devine preocupat de amintiri din trecut și se trezește atras de orașul de suburbie în care a crescut și de casa copilăriei în care părinții săi par să trăiască, la fel ca în ziua în care au murit în urmă cu 30 de ani.

Filmul „Străini cu toții” (All of Us Strangers) realizat de Searchlight Pictures în asociere cu Film4 și TSG Entertainmen este o producție Blueprint Pictures ce îi are ca producători pe Graham Broadbent, Pete Czernin și Sarah Harvey. După scenariul și regia lui Andrew Haigh și bazat pe romanul „Strangers” de Taichi Yamada, filmul îi are în distribuție pe Andrew Scott, Paul Mescal, alături de Jamie Bell și Claire Foy. Cinematografia este semnată de Jamie D. Ramsay, SASC, designul de producție de Sarah Finlay, designul de costume de Sarah Blenkinsop, iar coafura și machiajul de Zoe Clare Brown. Editorul este Jonathan Alberts, ACE, iar muzica este semnată de Emilie Levienaise-Farrouch.

