Producții îndrăgite de public sunt difuzate în continuare de dimineață până seara cu premiere săptămânale programate în zilele de duminică de la 16:00, respectiv marți și vineri de la ora 20:00. Săptămâna 8 – 13 noiembrie aduce și ea trei premiere festive.

Marți, 8 noiembrie, de la 20:00 se anunță Următoarea stație, Crăciunul (Next Stop, Christmas, 2021). Chirurgul Angie (Lyndsy Fonseca) se pregătește să petreacă un alt Crăciun singură, la camera de gardă. Cu toate acestea, ea adoarme în trenul cu care făce naveta spre casă și când se trezește, se află în orașul natal cu zece ani mai devreme. După ce își revine din șoc, își dă seama că acum poate face alegeri diferite în viață și că acțiunile corecte i-ar putea da biletul înapoi în viitor. Dar ar trebui să accepte de data aceasta propunerea frumosului comentator sportiv Tyler (Eric Freeman)? Își pot salva părinții ei căsnicia de la eșec? Și cum rămâne cu prietenul ei Ben (Chandler Massey)? Și dacă va reuși să se întoarcă, cum va arăta viața ei? Mecanicul de tren este interpretat de Christopher Lloyd (Back to the Future) și parte din distribuție este și Lea Thompson (Back to the Future).

Vineri, 11 noiembrie, de la 20:00 facem o Promisiune de Crăciun (The Christmas Promise, 2021). Îndrăgita Torrey DeVitto interpretează rolul lui Nicole, o tânără care învață să-și proceseze durerea, ajutată de bunicul ei și de tâmplarul pe care îl angajează să renoveze casa ei și a logodnicului ei decedat. Între timp, un mesaj emoționant pe care l-a trimis către numărul fostului logodnic, primește răspuns. Cum este posibil? Un film despre suferință, vindecare și speranță, așa cum doar magia Crăciunului poate aduce.

Duminică, 13 noiembrie, de la ora 16:00 petrece Crăciunul la castelul Hart (Christmas at Castle Hart, 2021). Confundată cu o organizatoare de evenimente, americanca Brooke (Lacey Chabert) este angajată să organizeze o petrecere de Crăciun la castelul unui tânăr nobil irlandez. Va avea nevoie de multă inspirație și concentrare pentru a putea să ducă sarcina la final, iar simpla prezență a tânărului nobil o distrage constant. Va putea să îmbine tradițiile locale cu stilul american, pasiunea cu organizarea și dragostea cu munca? Decorul superb al Castelului Dromoland din Clare, Irlanda, aduce pe micile ecrane minunata atmosferă festivă.

Relaxați-vă și lăsați-vă purtați în universul magic al Crăciunului de la DIVA cu premiere romantice difuzate în zilele de duminică de la 16:00, respectiv marți și vineri de la ora 20:00!