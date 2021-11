Prefectura Suceava a informat că în cursul zilei de astăzi, din cele 114 localități, doar una singură nu are bolnavi de Covid, 12 au câte un caz în evoluție, 42 au sub cinci cazuri în evoluție, 32 au sub zece cazuri în evoluție iar 27 au peste zece cazuri în evoluție. Singura localitate din județ în care nu sunt cazuri de coronavirus este comuna Mușenița. De precizat că rata de infectare în municipiul Suceava a scăzut la 2,75 cazuri de covid la mia de locuitori.

În cursul zilei de astăzi, în județul Suceava sunt 1243 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.