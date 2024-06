Transilvania Film anunță lansarea filmului Dogman, un thriller despre loialitate și răzbunare marca Luc Besson, cu o distribuție formată din staruri ale generației tinere americane (Caleb Landry Jones – Get Out, Three Billboards Outside Ebbing Missouri, Nitram, Jojo T. Gibbs – Twenties, Fresh) dar și din peste 30 de căței antrenați special pentru platoul de filmare. Dogman a avut premiera internațională în cadrul Festivalului de Film de la Veneția, unde a fost selectat în Competiția Oficială pentru „Leul de Aur”.

Filmul va putea fi văzut pe marile ecrane din toată țara începând de vineri, 14 iunie. Tot atunci va avea loc o proiecție specială în Piața Unirii din Cluj Napoca, în deschiderea Festivalului Internațional de Film Transilvania, care o va avea ca invitată pe actrița Jojo T. Gibbs. Cu această ocazie, iubitorii de patrupezi vor putea asista și la o defilare canină pe covorul roșu în premieră în România.

Dogman este cel de-al 20-lea titlu din filmografia lui Luc Besson, un nume rezonant în lumea filmului încă din anii ‘90, când regiza filmele-cult Leon: The Professional și Al cincilea element.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4UsHMAmsmOs

Sinopsis: Când era mic, Doug a fost aruncat de tatăl său abuziv în cușca unor câini de luptă pe care îi antrena, însă, în loc să-l sfâșie, aceștia i-au devenit o a doua familie. Ani mai târziu, același Doug performează la cabaret și dă spargeri în apartamentele unor oameni bogați cu ajutorul armatei sale de companioni canini, dar lucrurile sunt pe cale să degenereze.

„M-am întrebat cum poate o ființă umană să treacă printr-un asemenea calvar și ce poate face pentru a-l depăși. Asta am vrut să explorez în DOGMAN. Cu toții avem suferința în comun, singura armă pe care o avem pentru a lupta împotriva ei este dragostea. Societatea poate oferi un oarecare confort, dar doar prin dragoste se vindecă cu adevărat rănile. În film, Douglas creează o comunitate cu câinii săi, în care dragostea este catalizatorul.”, a declarat regizorul Luc Besson.

Filmul este produs de Luc Besson Production și distribuit în România de Transilvania Film.

