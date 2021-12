Vineri după amiază un bărbat de 33 ani din Pârteștii de Jos, în timp ce conducea tractorul agricol pe o stradă în interiorul localităţii Pârteștii de Jos, a intrat în coliziune cu autoturismul care circula pe DJ 178A, din direcția Humoreni către Cacica, condus de către un șofer de 72 de ani din Suceava. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a șoferului de 72 de ani și a unei pasagere din mașina acestuia, în vârstă tot de 72 de ani. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior conduşi la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului pentru a li se recolta mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările vor fi continuate de lucrătorii Compartimentului Rutier din cadrul Poliţiei Oraşului Gura Humorului, cauza urmând a fi soluţionată procedural. S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.

