Echipajul din cadrul Serviciului Rutier, în timp ce efectua serviciul de supraveghere şi control al traficului rutier împreună cu lucrătorii R.A.R Suceava pe strada Calea Cernăuți, pe raza orașului Vicovu de Sus, a oprit pentru control un autoturism care circula pe direcția Vicovu de Jos către Straja. La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 30 ani din oraș Vicovu de Sus, căruia i-a solicitat pentru control documentele. Acesta a declarat verbal că nu posedă niciun document asupra sa, fiind uitate la domiciliu. Procedându-se la verificarea în baza de date s-a constatat faptul că șoferul nu posedă permis de conducere, iar autoturismul pe care îl conducea nu este înmatriculat, numerele de înmatriculare aparținând unui alt autoturism. Conducătorul auto a fost condus la sediul Poliției Orașului Vicovu de Sus pentru verificări. În baza probatoriului administrat față de bărbatul de 30 de ani s-a dispus reținerea pentru 24 ore și ulterior măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 zile începând cu data de 11.12.2021 până la 08.02.2022. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” , ”conducerea unui vehicul neînmatriculat având numere false de înmatriculare” ce urmează a fi soluționat procedural.

