Verzii suceveni solicită demiterea ministrului mediului, Tanczos Barna. ”Datoria ministrului mediului este să pună presiune pe guvern și pe parlament pentru a fi adoptate acele legi și reglementări necesare închiderii procedurilor de infringement. Politica dl. Tanczos Barna din păcate nu face altceva decât să crească riscul deschiderii unor noi proceduri de infrigement, pe lângă cele 8 existente. Orice pare mai important pentru ministrul Barna decât protecția mediului: operatorii de apă canal, unitățile de rafinare produse petroliere, gestionarii depozitelor de deșeuri, autoritățile locale incompetente și deseori corupte. În felul acesta dl.Tanczos Barna a a devenit ministrul poluatorilor, nu ministrul mediului. Dezincriminarea infracțiunilor grave de mediu, în paralel cu menținerea Gărzii Nationale de Mediu într-o stare de subfinanțare cronică, îl recomandă din plin pe dl. Barna pentru o demisie de urgentă”,a declarat liderul județean al verzilor suceveni, Dan Acibotăriță.

Totodată, Partidul Verde filiala județeană Suceava, consideră că actualul ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a primit misiunea de a distruge agricultura românească. ”Prin condiționarea fermierilor români care aplică subvențiile APIA de a deține un certificat de formare profesională, iar pentru o asemenea acreditare fermierii trebuie să facă dovada unei diplome de studii medii sau superioare, domnul Daea implementează o discriminare uriașă care afectează grav agricultura românească. Partidul Verde filiala județeană Suceava cere retragerea din dezbatere publică a acestui ordin de ministru care descurajează fermierii și introduce criterii discriminatorii privind accesul la subvenții. Important este ca aceste subvenții să fie alocate corect celor care muncesc din greu, nu condiționate de elemente birocratice”,a spus Acibotăriță.