Viceprimarul de Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat că, în ultima vreme, la Grădina Zoologică din municipiu au ajuns doi tigri de la Circul Globus și un jaguar de la Zoo Tîrgu Mureș. El a spus că este vorba despre exemplare extraordinare ce-și așteaptă vizitatorii. Viceprimarul a adăugat că municipalitatea va face și alte achiziții pentru Grădina Zoologică, unde acum există 110 exponate. La Zoo Rădăuți sunt 17 angajați.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating