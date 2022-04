Doi tineri de 18 și 21 de ani victime ale teribilului accident de la Rădăuți în urma căruia mașina în care se aflau s-a rupt practic în două, se zbat între viață și moarte la Spitalul Județean Suceava. Purtătorul de cuvânt al instituției, medicul Dan Teodorovici, explică ce răni grave au cei doi: ”Tânărul de 21 de ani are politraumatism, traumatism cranio cerebral nivel mediu,traumatism cranio facial sever, contuzie toraco-abdominală, contuzie renală dreapta. Rămâne internat pe BMF în ATI. Tânărul de 18 ani are politraumatism, stop cardio-respirator resuscitat, tcc grav (cu fracturi, hematom subdural, contuzii cerebrale), fracturi la nivelul coloanei cervicale, fracturi costale si contuzii pulmonare, fracturi multiple la nivelul bazinului. Este internat la Neurochirurgie ATI”.

, 8.0 out of 10 based on 2 ratings