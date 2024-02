Marți, 6 februarie, Judecătoria Suceava a emis mandatele de executare a pedepsei închisorii, prin care s-a dispus condamnarea unui bărbat de 26 ani, din municipiul Suceava, la pedeapsa de 2 ani și 10 luni pentru săvârșirea infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe” și prin care s-a dispus condamnarea altui tânăr de 24 ani, din municipiul Suceava, la pedeapsa de 2 ani, 1 lună și 10 zile pentru săvârșirea infracțiunii de ,,furt calificat”. Persoanele condamnate au fost identificate la adresele de domiciliu, au fost preluate și depuse în penitenciar de către polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliție Municipiului Suceava.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating