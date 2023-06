Într-o intervenție telefonică la Radio Top, team-managerul echipei de fotbal de Liga a III-a CSM Bucovina Rădăuți, Iulian Ionesi, a declarat că doi-trei jucători ai Forestei Suceava au semnat contracte cu gruparea rădăuțeană. De asemenea, clubul se află în negocieri cu alți 36-37 de fotbaliști, iar obiectivul pentru următorul sezon vizează clasarea pe unul din primele trei locuri. În campionatul precedent, Bucovina a ocupat locul IV. Iulian Ionesi a mai spus că municipalitatea rădăuțeană a suplimentat bugetul echipei pînă la aproximativ un milion de lei, după ce s-a retras unul din sponsori, respectiv compania de transport intern și internațional de călători <Tarsin>. Întrebat dacă CSM Bucovina va trage la promovare, team-managerul a răspuns: „Avînd în vedere bugetul, nu putem afirma sus și tare așa ceva. Însă, cu o muncă corectă, cu o muncă la care ne angajăm toți cei implicați în proiect poate că da”. Noul antrenor al formației rădăuțene este profesorul Ovidiu Murariu, de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava. Despre profesorul Murariu, fost fotbalist emblematic al echipei Sucevei, în anii `80-`90, Iulian Ionesi a afirmat: „Am o relație bună cu Ovidiu. Îl cunosc, știu ceea ce poate, are o capacitate de muncă și o dorință de performanță foarte mare, în ciuda faptului că are totuși 57 de ani. M-a impresionat dorința lui de a cunoaște noul, de a performa, și de a avea rezultate”.

