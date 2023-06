Primăria municipiului Suceava pune la dispoziție 5.000 de sticle cu apă plată și apă minerală pentru pelerinii care vor fi prezenți sâmbătă, 24 iunie, la Sfânta Liturghie Arhierească prilejuită de hramul Mănătirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. Totodată, primarul a menționat că pentru pelerini din alte zone sunt pregătite câteva sute de locuri de cazare la Colegiul ”Samuil Isopescu”, Colegiul ”Petru Mușat”, Colegiul ”Al.I Cuza„, LPS și la Școala nr.9 dar și autobuze care să-i ducă la spațiile respective. Ion Lungu a explicat de ce în acest an nu se mai oferă sarmale pelerinilor. ”Pelerinajul nu se mai face acum în ziua de Sânziene. Sarmale dădeam în anii trecuți în ziua pelerinajului că erau mulți veniți din Maramureș și din alte zone ale țării. Acum lucrurile s-au despărțit în două pelerinajul se face joi, 22 iunie, și la el vin în mare parte suceveni. Nu ne nevoie de sarmale că și le fac singuri acasă ca atare vom pune la dispoziție doar 5000 de sticle cu apă plată și minerală pentru cei care participă sâmbătă la slujbă”, a explicat Lungu.

