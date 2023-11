Teatrul Tineretului anunță premiera spectacolului „DOLORES” de Edward Allan Baker, în regia lui Ciprian V. Nechita, care va avea loc vineri, 24 noiembrie și sâmbătă, 25 noiembrie, de la ora 19:00, la Sala Studio.

„DOLORES” ar putea fi o simplă poveste despre două surori care încearcă împreună să se salveze. Ar putea fi o poveste în care cicatricile trecutului, alături de șabloanele familiale, revin și scormonesc sufletele, amintirile și viața celor care înfruntă abuzul. „DOLORES” este un spectacol pentru refacerea țesutului familial, un vehicul de recunoaștere și denunțare a violenței pentru a-i pune capăt.

Ca reacție la răspândirea tot mai largă a fenomenului de violență domestică, spectacolul își propune să aducă în atenția publicului această disfuncționalitate socială, în speranța unei conștientizări colective. După fiecare dintre cele două reprezentații, spectatorii sunt invitați la un dialog deschis, alături de specialiști în domeniu.

Violenţa în familie este atât de răspândită în societatea românească încât e considerată adesea normală prin banalitatea ei, fie că vorbim de abuzarea unuia dintre partenerii cuplului (în marea majoritate a cazurilor este vorba de victime femei) sau de abuzarea copiilor de către părinți. Cu toții cunoaştem cazuri de violenţă în familie, dar cutuma socială ne spune să nu intervenim şi să nu vorbim despre asta. Mentalitatea e adânc înrădăcinată și ține de discriminarea de gen, tipică societăților patriarhale, după cum o dovedesc proverbe și zicale ca: „Muierea nebătută e ca moara neferecată”, „Eu te-am făcut, eu te omor” sau „Bătaia e ruptă din rai”.

În anul 2022, investigarea violenței domestice în România arată că 42 de femei și 4 copii au murit, în urma bătăilor și abuzurilor din familie, iar aproape 40.000 de femei și 9.000 de copii au fost victimele agresiunilor. Însă cele mai multe dintre cazuri nu sunt raportate. Pentru că nu știu unde să apeleze, le este rușine să vorbească despre experiențele lor sau se feresc de întâlnirea cu secțiile de poliție sau instanțele de judecată, multe dintre femeile din România nu cer sprijin atunci când sunt victime ale violenței domestice. Majoritatea caută sprijin doar când proprii copii sunt expuşi direct violenţei. Copiii afectați de violența domestică sunt adulţii de mâine care, după toate statisticile, vor propaga modelul pe care îl văd în familie: băieţii tind, în mare parte dintre cazuri, să devină agresori, iar fetele – victime.

Proiectul reprezintă prima montare a regizorului Ciprian V. Nechita la Teatrul Tineretului, dar și o reîntâlnire cu acesta, după colaborarea sa în proiectul LansaTT, care a avut loc în luna iunie a acestui an, în care a coordonat ateliere creative pentru tinerii din rural.

„Când am citit textul lui Baker, m-a emoționat, am văzut și am simțit dincolo de cuvinte. Întotdeauna m-au atras textele care «vorbesc» printre cuvinte. Care te fac să cauți adevărul. Să îl identifici și să îl arăți așa cum l-ai văzut tu. Violența domestică prezentă în textul „Dolores“ m-a determinat să explorez o lume cu care nu m-am înfruntat niciodată, dar cu care am rezonat. Acest fenomen ia amploare peste tot în lume de la an la an și nu putem sta impasibili. Povestea celor două surori din „Dolores“, cu pattern-urile din copilărie, cu prejudecățile lumii întregi, cu fricile și traumele din trecut, cu teama de a spune un sincer «te iubesc», m-a emoționat și am decis să o pun sub lupă.” declară Ciprian V. Nechita.

DOLORES

de Edward Allan Baker

regia: Ciprian V. Nechita

scenografia: Mădălina Sandu

lighting design: Costi Baciu

muzica: Paul-Ovidiu Cosovanu

univers sonor: Ciprian V. Nechita

video: Andrei Ceobanu

traducerea: Alexandra Muscalagiu

cu: Nora Covali și Elena Popa

durata: 1 oră și 15 minute

recomandare de vârstă: +14

Spectacolul DOLORES se va juca și în datele de 2, 9 și 10 decembrie.