Dorian Popa se află în atenția românilor, după ce a fost oprit de oamenii legii în trafic, fiind depistat pozitiv la canabis. Deși s-a făcut mare vâlvă pe această temă și mulți oameni s-au arătat de-a dreptul revoltați, mai ales că Dorian este considerat un exemplu de mulți tineri, el a continuat să păstreze tăcerea până acum câteva ore, când a recunoscut totul, notează click.ro.

„În primul și în primul rând, vreau să-mi cer scuze celor care mă urmăresc. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența de viață pe care le am, clar nu am circumstanțe atenuante. Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau nicio secundă să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Mare atenție: nu mă scuz! Îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele.

Nu sunt aici să mă ascund. Recunosc, am consumat cannabis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție, dar am consumat, lucru pe care, după cum v-am spus, îl regret, mai ales că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță, mai ales la câteva zile după ce ai consumat.”, a început mărturisirea Dorian Popa, printr-un clip video postat pe YouTube.

Sursa foto: Facebook

Află detalii, accesând: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/dorian-popa-momentul-adevarului-recunoaste-ca-2314160.html