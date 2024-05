Sportivul Bodea Petru legitimat la CSM DORNA Vatra-Dornei originar din comuna Iacobeni a obținut medalia de bronz in cadrul competiției Moldovan Youth Challenge 2024 Chișinău /Republica Moldova.

Sâmbata 4 mai la Chișinău a avut loc un meeting atletic pentru juniori 2 unde clubul CSM Dorna Vatra-Dornei a trimis un reprezentant. Bodea Petru a fost convocat să reprezinte România la acesta competiție unde au participat 7 țari obținând medalia de bronz in proba de 2000 metri obstacole.

Prâsneac Cristian antrenor la CSM Dorna Vatra-Dornei a declarat: ”Elevul meu a participat pentru prima data in proba de 2000 metri obstacole. Sunt foarte mulțumit de el care a condus de la inceputul cursei păna la distanța de 1800 metri unde a cedat medalia de AUR prin lipsa lui de experința in proba de obstacole. Am analizat greșelile și speram in urmatoarele curse la un timp mai bun și locuri mai fruntașe”.