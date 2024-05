În general, petrecem Noaptea de Înviere la bisericuța cea mai aproape casă sau de locul în care ne aflăm, însă eu aș putea spune că îmi aleg dinainte locul în care aș vrea să ascult slujba din această noapte sfântă, preferând să fie cât mai departe de agitația orașului.

Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din cartierul Ițcanii Vechi

Așa am ales Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din cartierul Ițcanii Vechi pentru a sărbători Noaptea cea Sfântă de Înviere, aflată la 3 km de de centrul Sucevei, pe strada Nicolae Labiș, o mănăstire unde altădată se ridicau codrii de stejari seculari, până la apa Sucevei, unde voievodul Dragoș întâlnește pe un anume Iațcu pisarul (stuparul). Dragoș îi dă în stăpânire lui Iațcu tot ”pământul de prinprejur”, dacă vrea să-și mai aducă prieteni și să întemeieze aici o localitate trainică, poruncindu-i totodată să taie din stejarii existenți și să facă o mănăstire cu ajutorul celor care se vor stabili aici. Așa se va fi înălțat și prima biserică din lemn de stejar de pe aceste locuri, cu 100 de ani înainte de domnia lui Ștefan cel Mare și Sfânt .Cu siguranță la începutul existenței sale, biserica va fi fost un paraclis modest, cu câteva chilii pentru maicile nevoitoare, dar s-a dezvoltat pe parcursul anilor, astfel încât s-a zidit altă biserică de piatră și chilii trainice, ce au durat până la secularizarea ordonată de austrieci în anul 1785, după anexarea Bucovinei de către Imperiul Austriac, când Mănăstirea Ițcanii Vechi a fost desființată. Mănăstirea poartă hramul principal Adormirea Maicii Domnului, poate nu întâmplător, ținând cont că aici se găsește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, zugrăvită pe lemn, chemând parcă pașii credincioșilor să își găsească alinare.

Din 1990 și până în prezent, biserica trăiește momente de înălțare, de refacere și restaurare, culminând cu revenirea la statutul de biserică a reânființatei mănăstiri ”Adormirea Maicii Domnului”, în anul 2022.

Arhitectura și pictura interioară a bisericii

Pictura interioara, adevărată broderie în tehnica fresco, este realizată de profesorii Daniela și Ioan Moldoveanu, care în acel moment pictau a 24-a biserică , în cartea lor de vizită existând și biserica de la Ierihon din Țara Sfântă. Iconostasul foarte frumos și valoros al Bisericii , care are o insolită arhitectură, cu o accentuată influență muntenească, cu pridvorul deschis și sprijinit de colonade, datează din 1792 și este împodobit cu icoane vechi, de patrimoniu ,Adormirea Maicii Domnului, hramul bisericii, Iisus Mântuitorul, Maica Domnului cu pruncul, Sfântul Arhanghel Mihail, Sfântul Arhanghel Gavriil, Cina cea de Taină, icoana Mahrama Veronicăi, Proorocii, Apostolii și Praznicele Împărătești în medalioane!

La izvorul Șipote care te așteaptă să sorbi din apa tămăduitoare ajungi parcurgând aproximativ 15 minute din curtea Mănăstirii, lăsând în stânga cimitirul și troița de lemn, despre care legenda spune că ar fi locul de întâlnire a cneazului Dragoș cu Iațcu, și îndreptându-te pe un drum care urcă ușor, plăcut și liniștit, pe lângă o livadă de meri , nuci, și corcoduși, dar și cu sălcii plecate spre pământ. Este superb aici, atât vara, cât și iarna, vizitând această mânăstire de nenumărate ori și în toate anotimpurile.

Sfânta Înviere la Mănăstirea Ițcanii Vechi

Revenind la Noaptea de Înviere, pot spune că am fost pur și simplu cucerit de intimitatea oferită de acest sfânt locaș , intimitate care contravine parcă vânzolelii create de un oraș reședință de județ. Curtea foarte încăpătoare este suficientă pentru toți cei cere venim să luăm lumină, reușind să simțim acea atmosferă înălțătoare și binecuvântată pe care numai Învierea ne-o oferă.

În noaptea Sfintelor Paști, credincioșii au participat într-un număr mare la slujba de Înviere, oficiată de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iustinian, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi format din: preotul Teodor Mera, Protosinghelul Matei Băcilă, Ieromonahul Donat și Ierodiacon Dionisie. La miezul nopții, credincioși au venit în locul special amenajat din fața bisericii, din curtea mănăstirii pentru a se împărtăși de Lumina Sfântă a Învierii lui Hristos, care a fost adusă de la Ierusalim. Cu acest prilej, starețul Iustinian a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură și s-a dat citire Pastoralei Înaltpreasfinției Sale Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților la Sfintele Paști, intitulată „Argumentele tăcute” ale Învierii lui Hristos. În continuare, arhimandritul Iustinian a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica Adormirea Maicii Domnului a voevodalei Mănăstiri Ițcanii Vechi.

Credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să se închine la racla în care este aşezat un veşmânt al Sfintei Muceniţe Filofteia, adus de la Mănăstirea Curtea de Argeş, păstrat în biserica așezământului monahal, veșmânt ce a fost dăruit obstei mănăstirii, prin truda neobositului părinte stareț Arhimandritul Iustinian, de către Înaltpreasfinţitul Calinic Argeșeanul arhiepiscop al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. La finalul Sfintei Liturghii, starețul a transmis credincioșilor să prăznuiască aceste zile ale Sfintelor Paști cu pace și alese bucurii, potrivit datinii străbune și a încheiat cu tradiționalul ceremonial de sfințire a bucatelor, invitând credincioșii la trapeză, pentru a ciocni un ou roșu.

Biserica părăsită, părăginită și jefuită

În multele mele peregrinări pe aici, am aflat că Mănăstirea a suferit în timp pagube importante, atât incendii, secete, furtuni, cutremure, dar și distrugeri de către armata habsburgică, care a transformat-o în depozit, însă a renăscut mereu, actuala înfățișare a bisericii datând din timpul domniei voievodului Vasile Lupu când funcționa ca așezământ de măicuțe .Este un loc cu adevărat minunat, atât ca așezare, cât și datorită minunilor care s-au înfăptuit aici.

”Veniți de luați lumină”

LUCIAN DIMITRIU