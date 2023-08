Dorian Popa (35 de ani) este unul dintre cei mai de succes influenceri, de la ora actuală, din România. Însă, pe lângă succesul fulminant, din mediul online, vedeta este și artist și mai nou, dezvoltator imobiliar, având în vedere că anul trecut a ridicat un mic cartier de case în Domnești, notează click.ro.

Invitat recent în podcastul „Vin de-o poveste”, Dorian Popa a vorbit public despre cât de multe eforturi a depus pentru a ajunge unde este astăzi:

„Trebuie să îți dorești ceva în viață. Totul pleacă din interiorul tău. Nu ai cum să faci ceva dacă tu nu îți dorești acel lucru. Cine crezi că o să vină să îți bage foc la inimă să faci: sală, bani, chestii… Vă zic eu…totul trebuie să vină din interior. Până la urmă să faci bani nu este un lucru rău, este rău să lași banii să te transforme în ceva, să faci rău altor oameni pentru bani să calci pe cadavre ca să îți atingi tu obiectivele, dar să faci bani legal, cinstit, nu este nimic rău. Nu am credite, urăsc creditele, sunt drama mamei mele, încă mai acopăr din creditele ei, pentru că nu mă lasă ea să le achit integral. Nu am nici măcar abonament la telefon. Eu sunt sărac, eu am cartelă. Nu cred că am fost de când muncesc într-o vacanță. Mie nu îmi plac vacanțele. Eu în vacanțe pierd bani”.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/dorian-popa-totul-despre-succesul-sau-cat-de-2295234.html