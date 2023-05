Consiliul Concurenței a sancționat companiile Albalact, Covalact și Dorna Lactate, parte din grupul francez Lactalis, cu amenzi în valoare de 14.335.002,70 lei (aprox. 2,9 milioane euro) pentru că au refuzat să ofere acces la unele informații în timpul inspecțiilor inopinate derulate în cadrul investigației privind posibile înțelegeri de stabilire a prețurilor pe piaţa producţiei şi comercializării de unt. Amenzile au fost aplicate astfel: Albalact S.A. 9.913.038,57 lei (aprox. 2 milioane euro); Covalact S.A. 2.446.524,01 lei (aprox. 495 mii euro) și Dorna Lactate S.A. 1.975.440,12 lei (aprox. 400 mii euro).

Autoritatea de concurență a aplicat aceste sancțiuni pentru că cele trei companii nu au acordat acces inspectorilor de concurență la anumite conturi de e-mail sau corespondențe utilizate de către angajații sau reprezentanții firmelor, în cadrul inspecției inopinate desfășurate în perioada 28 – 30 martie 2023. „Pentru a determina companiile să ofere acces la informații, s-au impus acestora amenzi în valoare totală de 130.913,27 lei pentru fiecare zi de întârziere, sumă calculată de la data comunicării sancțiunii până la data la care vor permite accesul reprezentanților instituției la informațiile și documentele solicitate. Reamintim că autoritatea de concurență a declanșat, la sfârșitul lunii martie a acestui an, trei investigații privind posibile înțelegeri de stabilire a prețurilor pe piețele producției și/sau comercializării de ulei de floarea soarelui, unt și zahăr”, se arată într-un comunicat al Consiliului Concurenței.

În cadrul celor trei investigații,s-au desfășurat inspecții inopinate la sediile și punctele de lucru ale mai multor firme de pe piața producției și comercializării de ulei de floarea soarelui, precum Bunge România SRL, Expur SA, Prutul SA şi Ardealul SA, dar și de pe piaţa producţiei şi comercializării de unt, printre companiile vizate fiind Albalact SA, Covalact SA şi Dorna Lactate SA), Friesland România SA, Lacto Food SRL și Fabrica de Lapte Braşov (Olympus). În ceea ce privește piața fabricării şi comercializării de zahăr s-au derulat inspecții la firmele Agrana România SRL, Pfeifer & Langen România SRL și Lucsor Impex SRL.

Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurențiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor. Potrivit legii concurenței, inspectorii de concurență pot solicita orice fel de informații legate de obiectul investigației, iar companiile care refuză să coopereze cu instituția sau care obstrucționează activitatea acesteia în desfășurarea investigațiilor sunt sancționate cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancțiunii. Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, în special cele care stabilesc prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare.